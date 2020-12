Oubel, Abuín y Abet: los tres ‘monstruos’ gallegos encarcelados en Mansilla no muestran signo alguno de pesadumbre

La declaración del Chicle en el juicio debería servir para ilustrar el ‘manual de contar nimiedades para no ir a lo importante’ a repartir entre los acusados que se sientan en el banquillo siendo conscientes de su culpabilidad. Abuín Gey sabía que había matado a Diana Quer y todos sus esfuerzos se centraron en amplificar su contradictoria (o desconcertante) personalidad: se negaba a dar trascendencia a la gravedad de sus hechos, exteriorizaba carcajadas y sonrisas que no venían a cuento, exageraba sus movimientos y hasta su escueto perdón dirigiéndose al padre de la joven madrileña sonó más a burla que a convencimiento. Durante toda la vista no dejó de gesticular ni en los momentos más duros. “Le eché la mano al cuello, la mano derecha”, explicó al juez lo ocurrido la noche en que se produjo el crimen. Y lo hizo tras haber cambiado de versión con total tranquilidad y como no dándole importancia. No dudó en desvelar que apretó el cuello de la joven hasta que “vi que no movía los ojos”. En ese momento, afirmó con total naturalidad como si no fuera consciente de la gravedad de sus hechos, “le di dos o tres golpes en la cara” para ver si reaccionaba y “vi que no se movía. Tenía los ojos en blanco, tenía los ojos abiertos y me miraba”,

Durante sus distintas declaraciones nunca mostró el menor atisbo de arrepentimiento, incluso llegó a bromear con su buena forma física: “Puedo levantar mi peso con dos dedos de una mano” para justificar que no le costó nada meter a la muchacha en el coche sin mayores problemas. Una frialdad absoluta. Sorprendió también la tranquilidad con la que contó que tras arrojar el cuerpo de Diana en el pozo de la nave de Asados se fue a dormir a su casa, que se levantó por la mañana y fue a deshacerse de las ropas de la chica y después... “supongo que nos fuimos a la playa”. Y se quedó tan tranquilo.