Ourense y Lugo, a la cabeza en pérdida de población en España en los últimos 50 años

La sequía demográfica en la que Galicia está instalada desde hace décadas no hace más que crecer. Las medidas implementadas por las administraciones no parecen tener demasiado efecto, toda vez que no incluyen apoyo al empleo y la conciliación familiar y laboral continúa siendo una asignatura pendiente. En todo caso, en la comunidad gallega existen grandes diferencias entre territorios. La separación entre la Galicia atlántica o de costa y la interior es muy marcada, y en el caso de la despoblación también queda patente.

Según los datos históricos del Instituto Nacional de Estádistica (INE), cuya serie empieza en 1971, Ourense es la provincia española con más pérdica absoluta de población, ya que tiene en este año a punto de finalizar 136.054 vecinos menos que hace 50 años, seguida de León (-107.895), Lugo (-96.775056), Zamora (-88.530), Cáceres (-78.527), Salamanca (-53.165), Cuenca (-50.820), Ávila (-50.731), Asturias (-46.867), Jaén (-42.858), Teruel (-39.727), Badajoz (-31.442), Soria (-27.613), Ciudad Real (-20.452), Segovia (-7.621) y Burgos (-7.351).

En conjunto, estas provincias vieron como caía su población desde 1971 en un 13,41 %, mientras el número de habitantes del país subió en un 38,31 %, un 51,45 % si se considera solo el territorio con crecimiento demográfico.

Se da la circunstancia de que entre estas provincias están las siete con menos población de España (Soria, Teruel, Segovia, Palencia, Ávila, Zamora y Cuenca), pero también figuran otras con mayor población, como Asturias, que es la decimocuarta con más de un millón de habitantes, o Badajoz y Jaén, que son la vigésimo cuarta y vigésimo sexta, respectivamente, con más de 600.000 empadronados.

Además, en porcentaje de pérdida de residentes es el siguiente: Zamora (34,42 %), Ourense (30,91 %), Ávila (24,14 %), Soria (23,67 %), Teruel (22,99 %), Lugo (22,93 %), Palencia (21,50 %), Cuenca (20,34 %), León (19,23 %), Cáceres (16,86 %), Salamanca (14,00 %), Jaén (6,43 %), Segovia (4,72 %), Badajoz (4,50 %), Asturias (4,44 %), Ciudad Real (4,00 %) y Burgos (2,04 %).

EN el caso de A Coruña tiene 1.119.957 habitantes frente a los 1.033.138 del año 1971, lo que representa 86.819 más y un 8,40 % de incremento. En Lugo las cifras hablan de 96.756 habitantes menos al pasar de 421.950 a 325.194, es decir, un 22,93 % menos. En Ourense son 136.054 menos (-30,91 %) al tener 304.068 y 440.122 en 1971. Y en la provincias de Pontevedra hay 941.995 habitantes cuando ehace 50 años eran 785.300, lo que representa un crecimiento de 156.695 personas (19,95 % más).

En cuanto a la fecha en que comenzó el declive de población, mientras algunas provincias, como Zamora, ya habían empezado a perder población en 1971 y mantuvieron la caída; otras, como Salamanca, Segovia o Soria, remontaron en los años anteriores a la crisis financiera pero a partir de 2009 o 2010 iniciaron un descenso que no finalizó. En algunos casos, la crisis demográfica tiene fecha concreta, como Asturias, Burgos y Jaén, donde la estadística marca la caída en 1982, aunque también se beneficiaron temporalmente del desarrollo económico que luego se detuvo bruscamente con la crisis de 2008.

DATOS NACIONALES

En total hay 17 provincias españolas que perdieron población en los últimos 50 años, llegando caso al millón de vecinos menos. Son casi todas ellas de interior y del norte. Lo que contrasta con el hecho de que en el mismo periodo de tiempo otras 10 provincias, la mayoría costeras recibieron a más de 10 millones de personas para vivir en sus territorios.

Los datos del INE permiten dibujar el mapa de la despoblación en España en el marco del crecimiento demográfico constante del país en su conjunto. Estas 17 provincias suman el 43,7 por ciento de la superficie de España, pero solo el 12,68 % de los residentes totales. Son Jaén en Andalucía; Teruel en Aragón; Asturias; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora en Castilla y León; Ciudad Real y Cuenca en Castilla-La Mancha; las dos provincias extremeñas, Badajoz y Cáceres; y Lugo y Ourense en Galicia.

Esta pérdida de población se produjo en un contexto en el que, contrariamente, España ganó 13.109.831 habitantes, más de un tercio en solo dos provincias: casi tres millones en Madrid (2.928.360) y más de un millón y medio en Barcelona (1.679.924).

En porcentaje, sin embargo, Madrid y Barcelona no son las que más crecen y, de hecho, están, respectivamente, en los puestos undécimo y decimoséptimo de una clasificación que encabezan dos provincias insulares: Baleares, con un 126,29 % de crecimiento, y Las Palmas, con un 106,79 %. También duplicó su población en este medio siglo Alicante, con un incremento del 103,52 %, y casi lo ha hecho Málaga, con un 97,46 %, informa la agencia Efe.

A continuación aparecen en este listado Almería (89,94 %), Santa Cruz de Tenerife (88,54 %), Tarragona (88,24 %), Girona (86,52 %), Murcia (80,88 %) y, justo antes de Madrid, la colindante provincia de Guadalajara, que en 1971 era la segunda provincia con menos habitantes -menos de 150.000, solo por delante de Soria- y creció un 77,95 % para subir siete puestos, hasta los 265.508 vecinos.