Outro caixeiro automático para o municipio de Vilar de Santos

Vilar de Santos. O municipio ourensano de Vilar de Santos conta desde este venres cun novo caixeiro instalado na planta baixa do edificio consistorial. Un equipamento que é consecuencia do acordo asinado entre a entidade Abanca e a Xunta de Galicia para garantir a cobertura deste servizo no rural.

Vilar de Santos formará parte deste modo dos 36 municipios rurais galegos que contarán con este equipamento. Está previsto que o proceso de instalación remate no primeiro semestre deste ano 2022.

Representantes da entidade, acompañados polo alcalde, Antonio Míguez, e parte do seu equipo de goberno, supervisaron na mañá do xoves a posta en funcionamento do caixeiro. En palabras do alcalde, Antonio Miguez, “se queremos de verdade loitar contra o despoboamento no medio rural aquí temos que ter os mesmos servizos que existen nas cidades. Accións como esta permítenos seguir avanzando no desenvolvemento do concello e na mellora da calidade de vida presente de todos os veciños e veciñas de Vilar de Santos, pero tamén garantir o seu futuro”.

Os concellos ourensanos de Chandrexa de Queixa e A Arnoia, os coruñeses de Lousame e Toques e o lucense de O Páramo, foron os primeiros en dispoñer de caixeiros automáticos cos que mellorar unha inclusión financeira deficiente na zona rural. Instaláronse a mediados de marzo. A posta en marcha dos caixeiros restantes continúa e estará completa en maio segundo adelantara Abanca. redacción