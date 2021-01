Pachi Vázquez, absuelto tras “siete años de vía crucis”

El exsecretario xeral del PSdeG, exconselleiro y exalcalde de O Carballiño (Ourense), Pachi Vázquez, fue absuelto del delito de prevaricación por la contratación de 60 personas que le imputaba el Ministerio Fiscal y por el que fue juzgado a finales de 2020 en Ourense. El juzgado de lo Penal 2 lo exonera ahora junto a los otros cuatro ediles que trabajaban en el Concello de Carballiño entre los años 1995 y 2011.

En una sentencia contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia, la magistrada considera que no hay pruebas de que se vulnerasen el proceso de las contrataciones, al contrario de lo que sostenía la fiscal que pedía 10 años de inhabilitación para Vázquez, actualmente en activo en Espazo Común.

“Ni hemos podido concluir que en la contratación de los trabajadores se hubiera prescindido totalmente de un procedimiento de selección que intentase respetar los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, ni tampoco que los acusados hubiesen actuado con conciencia de arbitrariedad en las resoluciones que llegaron a dictar en el ejercicio de sus cargos”, se señala en la sentencia.

Además, expone que el delito de prevaricación “tampoco” puede apreciarse “en relación con las prórrogas o a la declaración de indefinición”. Así, insiste en que no se ha podido probar que los acusados “hubiesen dictado resoluciones arbitrarias y con conocimiento de su ilegalidad”.

Por ello Pachi Vázquez fue absuelto de los cargos junto con Carlos Montes, que sucedió Vázquez en la alcaldía municipal; María Elisa Domínguez, edil de asuntos sociales y alcaldesa en funciones dos meses, y Alfonso Prado y José Antonio Barge, ambos ex ediles de personal.

SATISFECHO. Conocida la sentencia, Pachi Vázquez, celebró que la justicia le dé la razón “categóricamente” después de “siete años de viacrucis” con su absolución. Y es que, tal y como recordó, la decisión llega después de un tiempo en el que tuvo que renunciar a su acta en el Parlamento gallego cuando contaba con el apoyo de más de 300.000 personas, lo que “no sustituye el tiempo pasado”.

“Después de lo que he considerado una gran injusticia llegó la justicia. Me alegro por mí, por 60 trabajadores a los que se cuestionó su integridad no solo laboral sino también personal, por mis compañeros y concejales que también se vieron afectados y, sin duda, por el Ayuntamiento de Carballiño, que es lo que más quiero y donde se puso en duda su modelo de trabajo”, manifestó.

TUVO QUE DIMITIR. De este modo, calificó la resolución como “dulce y agria” al recordar que, a pesar de que ahora la justicia le haya dado la razón, estuvo esperando el resultado siete años y se vió obligado a dimitir como parlamentario gallego, “después de obtener un resultado electoral que con el tiempo vimos que era muy importante”. “Tuve que dimitir por la acusación y venirme para casa”, lamentó Pachi Vázquez.

Con todo, subrayó que la sentencia es “categórica y nada dudosa”, por lo queayer fue, dijo, un día de “alegría y muchos sentimientos positivos”. Pidió que “nada de esto” le vuelva a suceder a alguien que “tenga aspiraciones políticas legítimas”.

Y es que el político lamenta que haya tenido que ver su “vida truncada” por una acusación “injusta y difícil” que no se la desea a nadie. “Siete años se dicen pronto pero fueron muy duros para abandonar todo en lo que había trabajado por una acusación que ahora se demuestra como falsa”, incidió.

Por todo ello, aseguró que, aunque la sentencia le ha dado la razón, el tiempo no se recupera. “Nada va a sustituir el tiempo pasado, la vida es injusta, otros han tenido otros problemas, yo éste”, insistió, para apostillar que se queda con que siempre confió tanto en su inocencia como en la del resto de acusados, que ahora se demuestra. “El titular no será acusado, será absuelto, era inocente”, apuntó.

AGILIDAD. Por su parte el actual secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, al conocer la sentencia reclamó que es necesario que la justicia sea “más ágil” y que se eviten las “dilaciones innecesarias”. Y se mostró satisfecho porque la justicia “funcione con normalidad”, “garantice el cumplimiento de las leyes” y se declare la “inocencia” de quien no tuvo un “comportamiento irregular”.

“Mi satisfacción por el hecho de que la justicia funcione adecuadamente y que se establezca que en estos casos que se juzgaron no hubo ninguna irregularidad durante los gobiernos socialistas en O Carballiño, que estaban en ese momento liderados por quien era alcalde, Pachi Vázquez”, añadió Caballero, quien recordó que “por decisión propia” Pachi Vázquez decidió abandonar el PSdeG.