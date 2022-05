Pajares ingresa en la RAGC con una lección magistral sobre física y la vida

“Solo sabemos que no sabemos casi nada. Cuanto más amplio es nuestro conocimiento, más profunda nos parece nuestra ignorancia”. El catedrático de Física de Partículas y exrector de la Universidade de Santiago acudió a los clásicos griegos para reflexionar durante el acto de su toma de posesión como académico de honra de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), una distinción que solo posee hasta ahora Federico Mayor Zaragoza, el reconocido ex director general de la Unesco.

En un acto en el que estuvo arropado por familiares y amigos acudieron los conselleiros de Sanidade, Julio García Comesaña, y Pesca, Rosa Quintana; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; los rectores de las universidades de Santiago y A Coruña, Antonio López y Julio Abalde; l a vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación da Universidade de Vigo, María Isabel Doval; la presidenta del Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez y el de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, entre otros, junto a la plana mayor de sus ahora colegas en la RAGC, con su presidente, Juan Lema, al frente.

Vinculado al mundo académico e investigador, Pajares es colaborador de EL CORREO GALLEGO desde hace décadas y pertenece al prestigioso club de los Gallegos del Año 1990. A lo largo de más de cuarenta años influyó de manera notable en el campo de la materia, la alta densidad y temperatura y interacciones entre hadrones y núcleos, a través de sus ideas, concretadas en publicaciones, en su participación activa en conferencias, así como en la puesta en marcha del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la USC, ampliamente reconocido en el ámbito internacional y el único centro con el sello de excelencia María de Maetzu en nuestra comunidad.

Ayer su discurso, titulado Sencillez y belleza en la ciencia y en la naturaleza (en busca de la simetría perdida), consiguió atraer desde el primer minuto la atención del público asistente en el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidade de Santiago.

Pasadas las 19.00 horas y tras dar unas palabras de agradecimiento a la Academica, Pajares inició su intervención destacando que “la sencillez es una cualidad que la apreciamos y de alguna manera nos atre. A veces nos referimos como personas sencillas a las que viven sin grandes alharacas y sin darse importancia, no tienen doblez alguna, actúan naturalmente. No se trata de que interiormente se crean importantes y a pesar de ello digan que no tienen importancia, sino que lo dicen porque están convencidos de que la realidad es que son tan importantes como los demás, no más. Los sencillos están abiertos a la vida”.

LA SENCILLEZ SOBRE TODAS LAS COSAS. También habló de este concepto de “sencillez” en la naturaleza al ser considerada como un ser vivo. Para ello viajó en el tiempo y recordó que la simplicidad de lo que nos rodea llamó la atención de filósofos y científicos a lo largo de la humanidad como el propio Aristóteles: “La naturaleza no nace en vano”. Recordó a Newtonseñalando que “la naturaleza no hace las cosas en vano y es vano lo que sucede por efecto de mucho cuando basta con menos. La naturaleza es simple y no prodiga la causa de las cosas” o como en el caso de Heisenberg que destacaba: “El conseguir conjugar la diversidad de la naturaleza con la unidad y que esa diversidad aparezca en ella unificada, tiene como consecuencia que la podamos percibir como algo simple y bello al mismo tiempo”. Después de varias décadas y lograr tantos avances en la ciencia, ahora Carlos Pajares no duda en preguntarse: ¿Por qué la naturaleza es simple y bella?

El catedrático emérito de la Universidade de Santiago recordó que en la historia de la Ciencia ha habido grandes avances científicos y también algunas profundas consecuencias sociales y económicas.

En medio de un proceso de unificación de la Ciencia, “la simetría en la naturaleza ha sido fuente de inspiración de la humanidad a lo largo de toda su historia, fuera de la ciencia”. Con esta declaración el actual vicepresidente de la Real Sociedad Española de Física y miembro del comité editorial de varias revistas internacionales de Física de Partículas, aseguró que “la búsqueda de la simetría nos ha llevado al conocimiento de la evolución del Universo, donde se relaciona lo más pequeño y lo más grande”.

En su particular búsqueda de la simetría en la ciencia y naturaleza, Pajares quiso dejar constancia a todos los oyentes que “el proceso de investigación es profundo, cuanto mayor conocimiento tenemos más ventanas y horizontes se nos abren que nos hacen preguntarnos más y más, mostrándonos nuestro de conocimiento de la realidad que tenemos delante”.

Mientras los científicos tienen el objetivo de acercarse al misterio de la naturaleza y al de la existencia humana, “surgen más de cien mil millones de neuronas conectadas que se asombran de la inmensidad y diversidad del universo y en la medida que se van descubriendo se va relevando cada vez más su sencillez y belleza”. Tras un pequeño silencio, el científico se preguntó: ¿Por qué? Después llegaron los aplausos.