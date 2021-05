Paneles solares en todos los tejados ahorrarían seis mil millones en la comunidad

Santiago. La instalación de paneles solares en los tejados de todas las primeras viviendas de España tendría un coste aproximado de 78.504 millones de euros y permitiría ahorrar más de 115.000 millones de euros en España y 5.992 millones de euros en Galicia en 25 años, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. El coste de instalación se amortizaría en los diez primeros años de vida de las placas solares y a partir de ese momento el ahorro iría directamente al bolsillo de los ciudadanos, apunta el estudio.

En caso de tomarse esta medida, el ahorro no solo sería económico, si no que sus beneficios serían también muy palpables para el medio ambiente. El ahorro energético en España sería el equivalente a dejar de quemar 25 millones de toneladas de carbón, a no realizar 147 billones de kilómetros en coche de combustión o a ahorrar 500 millones de horas de vuelo de un avión. El beneficio sería equivalente a plantar 380 millones de árboles en España, según las proyecciones.

La herramienta, que ha estudiado el tamaño de todos los tejados españoles, su orientación, gradiente y horas de sol recibidas, calcula la capacidad energética de cada inmueble y hace una estimación del número paneles necesarios y el ahorro que generaría. En función de estos parámetros y del coste energético anual, el tiempo que se tardaría en amortizar tiene pocas variaciones por comunidades.

En la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias, Murcia, Extremadura y Aragón, las instalaciones tardarían 11 años en ser amortizada la a inversión, mientras que en Canarias sería necesarios solo 9 años y en las demás comunidades el tiempo necesario sería de unos 10 años.

En cuanto al ahorro total obtenido, una vez amortizada la instalación, durante los 25 años de vida de los paneles, Cataluña lidera el ranking, con una capacidad teórica de ahorrar 20.621 millones de euros en estos años. Le siguen Madrid (18.979 millones de euros), Andalucía (18.869 millones), Comunidad Valenciana (11.820 millones), Castilla y León (6.090 millones), Galicia (5.992 millones), Castilla-La Mancha (5.419 millones) y Euskadi (4.940 millones). El menor ahorro, en cambio, se daría en La Rioja (777 millones de euros), Cantabria (1.532 millones) y Navarra (1.652 millones).

En Asturias el ahorro sería de 2.449 millones, seguido por Extremadura (2.533 millones), Baleares (2.856 millones), Aragón (3.031 millones), Murcia (3.492 millones) y Canarias (4.429 millones).

Por provincias, Madrid (18.979 millones de euros) y Barcelona (15.234) se llevarían el mayor ahorro, seguido de Valencia (6.033 millones), Alicante (4.430) y Sevilla (4.283 millones). Redacción/Agen.