“Para la gente de aquí lo importante es sonreír, ser feliz, y mañana Dios dirá”

“Vida, movimiento, caos y desorden, una pobreza extrema que contrasta a la vez con la extrema riqueza de unos pocos y que a su vez es acompañada de una felicidad palpable en el ambiente”. Eso es lo que, a ojos del sargento Cristian Ventín Lombos, uno se encuentra al aterrizar en Malí. Lleva desde el pasado mes de noviembre fuera, en un país que no vive su mejor momento, pero esta semana volverá al fin a su tierra. De allí, donde agota sus últimas horas, la impresión más grande que traerá consigo es sin lugar a dudas “el cambio de prioridades que tienen los malienses respecto a los europeos”.

“Para la gente de aquí lo importante es vivir el día a día, sonreír, ser feliz, y mañana Dios dirá. Cada día se levantan con la mentalidad de que Dios les da una nueva oportunidad. No hay proyectos a largo plazo. Hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos”, se sincera el militar, perteneciente al Grupo de Artillería de Campaña (GACA) VII de la Brilat.

Desde la nación africana, que actualmente atraviesa una importante crisis que se resume en su salida del G5 Sahel (coalición antiyihadista que integraba con Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger), ante el peligroso acercamiento a Rusia y el alejamiento de Europa por diferencias sobre su transición democrática, Cristian califica su experiencia como “agotadora” pero “positiva”.

“Lo vivido aquí en algo más de seis meses me ha hecho cambiar como persona. No digo evolucionar, digo cambiar porque no creo que todos los cambios sean hacia adelante. Sin embargo, si volviera al pasado volvería a elegir vivir esta experiencia, una y mil veces”, explica en este sentido el sargento, natural de Ponte Caldelas (Pontevedra).

Sobre qué sentirá cuando haya regresado, todavía no lo tiene nada claro. “Aún no lo sé, empiezo a intuirlo. Ahora mismo tengo muchísimas ganas de volver con mis seres queridos, pero seguro que el día de mañana voy a recordar lo vivido aquí con cariño. África se queda con una parte de ti para siempre y yo con parte de ella”, añade el militar gallego.

El relevo del contingente EUTM Malí XIX por el EUTM Malí XX, que comenzó este mes de mayo, finalizará previsiblemente entre este lunes y martes en el marco de la European Union Training Mission Mali y de un despliegue que posiblemente se desplace a Burkina Faso, como avanzó EL CORREO, tras los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el territorio maliense. Allí, la inestabilidad política está en auge ante la proliferación de mercenarios rusos del Grupo Wagner, y la negativa de Bamako –con autoridades dictatoriales y golpistas– a celebrar las elecciones que estaban previstas.

“Al día siguiente de la última rotación estarán aquí todos de vuelta”, apuntan fuentes de la Brilat sobre cuándo llegarán los últimos efectivos gallegos. Siguiendo esta previsión, como muy tarde todos los militares que el pasado mes de noviembre dejaron Galicia para servir en África habrán regresado este miércoles. En esta línea, según indican desde la Base General Morillo (Pontevedra), los vuelos ligados a la tercera rotación del EUTM Malí XX partirán de Vigo y Madrid. Asimismo, los últimos en volver del EUTM Malí XIX aterrizarán en Asturias y luego irán a la capital española.

LAS NAVIDADES EN ÁFRICA. Entre ellos estará Cristian, para quien pasar tanto tiempo fuera se hace duro, mucho, y “no te das cuenta hasta que es tarde”. En su caso, a lo largo de este medio año vivió tres partes de la misión “muy diferentes”. En la primera, dice, destacó la realización profesional: “El primer mes y medio profesionalmente disfruté muchísimo con mi trabajo, me sentí realizado laboralmente, y me di cuenta que estaba más que preparado para realizar la labor que se me había encomendado”.

Precisamente en ese tiempo llegaron las Navidades, algo atípicas teniendo en cuenta que las pasó en África. “Nos cogieron en Malí con apenas un mes de despliegue, eso ayudó a que los ánimos estuvieran altos”, apunta. “Aunque fue un momento duro entre otros en la misión”, agrega, señalando que “al estar todos en la misma situación, te apoyas en los compañeros que tienes al lado”, el sargento gallego no recuerda estas celebraciones invernales con tristeza, sino con el sentimiento de haber sido “diferentes”.

Tras dicho periodo, llegaron dos meses y medio de una experiencia laboral “igualmente buena”, pero el lado humano fue el que “destacó”. “Esta parte de la misión, que acabó el día 10 de abril con el cambio de localización dentro del país, será la que recuerde con más cariño el día de mañana. En esta parte de la misión, si me tuviera que quedar aquí durante un año estaría dispuesto sin pensarlo”, dice, sin dar más detalles.

Por último, tocó la finalización del training y el cambio de localización temporal a Segú para realizar tareas logísticas que no se parecían en nada a su puesto de trabajo. “A pesar de haberlas realizado profesionalmente y ser felicitado por mis superiores, sentía que no era mi misión, y a partir de este momento las ganas de volver a casa aumentaron exponencialmente”, confiesa. Ahora agota sus últimas horas en Malí, un país que desprende “vida, movimiento, caos y desorden, una pobreza extrema que contrasta a la vez con la extrema riqueza de unos pocos y que a su vez es acompañada de una felicidad palpable en el ambiente”.