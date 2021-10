Para los populares de Pontevedra, si la fábrica de Ence se va de Marín será por culpa de PSdeG y BNG

pastera. El presidente del PP local en Pontevedra, Rafa Domínguez, considera que el informe del Consello Consultivo emitido esta misma semana demuestra que adscribir Ence al puerto “tiene encaje legal”. “Venimos trabajando para que cientos de familias no pierdan sus recursos y para que la ciudad de Pontevedra no pierda la mayor empresa de nuestro entorno”, dijo este sábado Domínguez, destacando la labor de la Xunta y de su presidente. Y es que, para el líder del PP en la ciudad, “no tiene sentido que siga habiendo administraciones que se opongan al empleo y a que miles de familias” de Galicia “vean su futuro peligrar por un posicionamiento político ideológico”. “Ahora tenemos la solución política, pero nos falta la decisión política. No existe ahora impedimento para que la empresa siga donde está, no hay obligación de mandar a 400 familias al paro, no hay que seguir hablando de demolición”, subrayó, insistiendo en que “si Ence no sigue donde está es por culpa del PSOE y del BNG”.

Por otra parte, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) insiste en su rechazo a que Ence continúe en Lourizán (Pontevedra), ya que considera que el informe del Consultivo a favor de adscribir la pastera al Puerto de Marín “no cambia nada”. A través de un comunicado firmado por su presidente, Antón Masa, la APDR lamenta no conocer “en su integridad” este documento del Consultivo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevó el jueves a una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En este contexto, la asociación pontevedresa recalca que el informe “no puede sortear las sentencias de la Audiencia Nacional” que anulan la prórroga de la concesión concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Además, Masa recalca que el documento “no vincula a nadie y mucho menos al Ministerio de Transición Ecológica”. e.p.