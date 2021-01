Parados gallegos se sienten desamparados ante esta crisis

España actualmente es el país con mayor tasa de desempleo de Europa con un 16,4% colocándose por delante de Grecia (16,2%) y Lituania (10,2%) y es que esta es la principal consecuencia que ha dejado la segunda ola de la pandemia de covid-19, convirtiéndose 2020 en el peor año para el empleo desde la anterior crisis. Para paliar los efectos tan dramáticos, el Gobierno sacó adelante el Ingreso Mínimo Vital. Se trata de ayudar a las personas vulnerables sin ingresos en esta situación tan crítica, sin embargo, desde diversas asociaciones laborales denuncian que no se están dando los resultados esperados, ya que o no se concede, o tarda mucho en llegar y se dan ayudas insuficientes.

El ministro Escrivá aseguró a que a principios de año se haría una evaluación para ver las mejoras y ver qué problemas estaba habiendo, pero hoy en día aún no hay datos de las personas que han percibo el Ingreso Mínimo Vital desde noviembre. Cerca de cumplirse 8 meses desde que se aprobó el decreto, miles de personas siguen sin el IMV, llevan meses esperando cuando incluso antes de la pandemia no tenían ingresos. “Solo perciben el ingreso 160.000 españoles cuando el propio Ministerio hablaba de unas 850.000 personas cuando se aprobó”, informa la Asociación Víctimas del Paro, desde donde aseguran que es imprescindible que se aumente el presupuesto, “solo había 500 millones de euros en 2020, una cantidad insignificante; imposible llegar a 850.000 personas que ya difícilmente ha llegado a 160.000. Cuando la persona los recibe se lleva la sorpresa de que son cantidades ridículas, para algunos incluso inferiores a 40 euros. Se debe mejorar la atención personalizada, menos requisitos y más facilidades a la hora de tramitar las ayudas y sobre todo una mayor financiación que ni con los 3.000 millones que habrá en 2021 serán suficientes para cubrir a tantas personas. También que no sea solo una ayuda para hogares, porque entonces las personas sintecho que no tienen hogar se están quedando fuera y realmente son personas que necesitan ese ingreso mínimo vital.”

Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, nos cuenta que quien suele contactar más con ellos son “personas de más de 45 años, con hijos a su cargo o familias monoparentales que no tienen ni trabajo, ni ingresos ni reciben el ingreso mínimo vital. A nosotros no acuden tanto los jóvenes porque suelen tener familia que les apoye económicamente, pero a partir de los 45-50 años son personas desesperadas sin ingresos para mantener a su familia. Se debería poder llegar con el ingreso mínimo vital a todos esos hogares para que no hubiese ninguno sin ingresos.”

Si nos centramos en nuestra comunidad autónoma, vemos datos alarmantes recogidos en un informe de esta misma asociación: Galicia tiene un 23% de población en riesgo de pobreza y exclusión social según el Informe europeo AROPE, que indica que un 30% de los trabajadores gallegos son trabajadores pobres con ingresos inferiores a 737 euros al mes en una de las comunidades más desindustrializadas, la industria aporta tan solo 18% del PIB de Galicia, siendo el mínimo recomendable por la U.E. el 20%.

No debemos olvidarnos de la crisis demográfica y envejecimiento que sufre Galicia. Desde que comenzó la crisis en 2008, Galicia sufrió una importante emigración fuera de la comunidad, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos personas con elevada formación. La tasa de envejecimiento de Galicia es muy superior a la media española. “Galicia tiene una situación muy grave de crisis demográfica y de emigración. Cuando la gente se marcha es porque no tiene trabajo ni ingresos suficientes, el nivel salarial gallego siempre ha sido más bajo que regiones como Madrid, País Vasco o Cataluña. De hecho, en el sur de Galicia lo que pasa es que muchas empresas escapan hacia Portugal, la última ha sido Biofabri, la empresa de vacunas. Allí apoyan la creación de nuevas industrias mientras aquí en Galicia es inexistente el apoyo al desarrollo industrial, de hecho, choca ver que a mi socio de la empresa Carlos Otero le dieron el premio de químico destacado de Galicia hace un año mientras que cuando montamos la empresa no tenemos ningún tipo de ayuda. Aquí no se generan políticas adecuadas para apoyar el emprendimiento, siempre se da dinero a los mismos sectores y personas, lo que provoca una gran migración de capital humano y económico que marcha a otros lugares”, dice Vicente Vázquez, gallego que controla el área de Bioeconomía de la Asociación Víctimas del Paro.

Vicente nos explica su situación, él es desempleado desde el año 2018, cuando tuvo que cerrar temporalmente su empresa, solo está cobrando el subsidio para mayores de 52 años. “Me encuentro en situación de sobrevivir, la única ayuda que tengo es de 420€ mientras estoy pagando un préstamo de 600€. Yo tengo una empresa de bioeconomía que debería haber sido ayudada por la Administración y no se ayudó, por lo que está cerrada temporalmente desde 2018. Galicia tiene un potencial grande en todo lo que sea la bioeconomía, desde el desarrollo estratégico de la agricultura, desarrollo agroferestal y la biotecnología. Pero si siempre recibe dinero el sector del mejillón y el sector del albariño nunca va a haber dinero para los demás y mucho menos para los emprendedores.”

Una situación difícil que con la llegada de la crisis del covid se va a agravar mucho más, Vicente manifiesta que ya ha perdido la esperanza de que se les escuche “porque prácticamente todas las funciones están atribuidas a la Xunta de Galicia, son quienes pueden hacer algo y estamos esperando aún su respuesta desde 2018. La culpa del desarrollo económico de Galicia no es de Madrid, es de Galicia. Es necesario que Feijóo apoye el emprendimiento y que nos llegue el dinero a los mayores de 52 años que queremos tener una empresa.”