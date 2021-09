Parálisis ante falta de materias en la estación de buses pontevedresa

La escasez de materia prima, una crisis de carácter internacional, ha obligado a paralizar las obras de reforma de la Estación de Autobuses de Pontevedra justo el día en el que entró en funcionamiento el nuevo acceso construido en este recinto desde la avenida de Josefina Arruti.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, junto con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, asistió este miércoles a la puesta en servicio de este nuevo vial, en un acto en el que estuvieron acompañados por el delegado territorial de la Xunta, Luis López; el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro; y los concejales César Mosquera y Demetrio Gómez.

En su intervención, Ethel Vázquez destacó el nuevo acceso a la estación de autobuses como la “pieza clave de la intermodal de Pontevedra” y avanzó que el próximo octubre estará concluido el nuevo espacio público, “de gran valor ambiental”, alrededor del río Gafos.

Sin embargo, en el mejor de los casos, a la reforma interior del edificio todavía le faltarían dos meses de obras una vez que se pueda retomar el trabajo. El alcalde de Pontevedra le restó importancia a esta demora y destacó que “lo importante” es que las administraciones lleguen a acuerdos para hacer proyectos, tal como ocurrió en este caso.

Vázquez Mourelle incidió en que la puesta en servicio del acceso desde la avenida de Josefina Arruti libera el tránsito de autobuses de la calle Estación y mejora el itinerario peatonal de conexión con la estación de tren.

Este acceso contribuye a generar una gran plaza en la entrada de la estación, en la que se reordenan los aparcamientos y desde la que se accede a la terminal de Renfe. Además, esta apertura permite liberar los marcos del encauzamiento del río Gafos y destaparlo, ganando un espacio público de valor ambiental para la ciudad.

En este contexto, las obras del conjunto intermodal están siendo ejecutadas por la Xunta con una inversión de casi seis millones en el marco de un convenio de colaboración con el Concello de Pontevedra, que pone el 25 %.

LA ESCASEZ NO AFECTA AL GRAN MONTECELO. En el acto, Ethel Vázquez aclaró no obstante que la falta de materias primas no está afectando a las obras de construcción del hospital Gran Montecelo, ejecutadas paralelamente en esta ciudad gallega.

Así las cosas, la conselleira detalló que la construcción inicia este mes los trabajos de cimentación y que también habrá algunas voladuras de roca encontrada en el terreno. Asimismo, habrá que desviar la conducción de gas que atraviesa el terreno de la obra, pero conforme afirmó Vázquez, la actuación avanza sin percances y cumpliendo los plazos establecidos.