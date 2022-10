Paralizan de forma definitiva el parque eólico lucense de Oribio

Tras tres años de incertidumbre, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la autorización del parque eólico lucense de Oribio, una decisión celebrada por la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA), la Sociedad Gallega de Ornitología (SGO), y la Fundación Oso Pardo (FOP).

Esta autorización fue otorgada en el año 2019, empleando una declaración de impacto ambiental (DIA) concedida catorce años antes, en 2005, para un proyecto tramitado bajo la misma denominación en los mismos terrenos pero sustancialmente distinto.

El Alto Tribunal pone fin así a los intentos de la Xunta de Galicia por salvar el proyecto promovido por Fergo Viento SL en la Sierra del Oribio y da la razón a las organizaciones conservacionistas y ecologistas que en 2019 impugnaron la autorización en primera instancia argumentando que no fue conforme a derecho, ya que su construcción no era compatible con la conservación de la riqueza natural y cultural de este territorio, ni con su desarrollo sostenible, y no cumplía las disposiciones del Plano Director de la Red Natura 2000 en Galicia.

Las obras ya habían sido paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2019 al no contar con la documentación reglamentaria.

La empresa promotora y la Xunta presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo una vez que el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) había dado la razón a las tres organizaciones conservacionistas. El proceso concluye ahora con un nuevo ánimo de la justicia a la conservación de este espacio natural. El Tribunal Supremo reprocha que la Xunta hiciera valer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental claramente obsoleto, obviando la caducidad de la la DIA y las sucesivas protecciones legales que se fueron otorgando a la zona.

La mercantil promotora del parque había expuesto también subsidiariamente recurso de casación autonómico ante el TSXG, en un procedimiento judicial que, a juicio de la representación letrada de las tres organizaciones, defendidas por el despacho de abogados EcoUrban, ahora queda vinculado por el pronunciamiento del Tribunal Supremo y en la práctica hace inviable retomar la tramitación del parque eólico Iribio.

Las entidades conservacionistas y ecologistas recurrentes solicitarán ahora la restauración de las zonas afectadas por las obras.

la sentencia, un caso para la protección de la red natura en galicia Esta sentencia, expone Adega, es un importante paso para la protección efectiva de la Red Natura en Galicia, salvaguardando uno de sus espacios más emblemáticos. La Sierra del Oribio se sitúa entre los municipios de Triacastela y Samos en la provincia de Lugo, constituyendo el área más septentrional del espacio natural de O Courel. Está catalogada como Zona Especial de Conservación (ZEC Ancares-Courel) y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN), dentro de la Red Natura 2000 de Galicia, y ahora también Reserva de la Biosfera.