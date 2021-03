Paro da frota artesanal galega e bucinazos contra o regulamento de control da UE

Paro e sirenas soando a tope. Así manifestou este venres a frota artesanal galega o seu desacordo co novo regulamento de control da Unión Europea. As confrarías de pescadores expresaron o seu rexeitamento e fixeron soar as bucinas dos barcos concentrados nos portos ás 12:00 horas. Nun comunicado, a Federación Galega de Confrarías informa que esta medida de protesta se acordou nunha reunión celebrada cos representantes do sector para abordar os principais aspectos que afectan á frota galega como que os buques estean obrigados a rexistrar as súas capturas de forma electrónica. "Entendemos que para a frota artesanal isto é algo inviable, ademais de reiterativo, posto que a nosa frota xa realiza declaracións de desembarque ou notas de venda ou documentos de transporte" o que, sostén, é "máis que suficiente". Tamén alude a outras cuestións como a xeolocalización e a obrigatoriedade de que todas as embarcacións de máis de catro metros estean xeolocalizadas, aspecto que desde o sector artesanal rexeitan. Respecto diso, argumenta que a frota galega deste tipo "traballa na contorna das rías e en moitos casos agrupados".



APOIO MUNICIPAL

Por outra banda, explica que a proposta que a Federación Galega de Confrarías expuxo ás 63 confrarías de pescadores galegas foi amarrar a frota artesanal en sinal de protesta "pola falta de consideración da Unión Europea en xeral, pero dos relatores desta iniciativa española en particular que visitaron Galicia e que non atenderon ás demandas do sector artesanal galego". En base ao rexeitamento por estas e outras cuestións, ademais do paro da frota artesanal, acordaron dirixirse á Federación Nacional de Confrarías para informarlle da súa postura e solicitar apoio nos concellos galegos para que aproben mocións de respaldo á frota artesanal e en desacordo co novo regulamento de control.

Tamén esixen o cesamento da parlamentaria Clara Aguilera, "relatora da iniciativa española que non tivo en conta as peticións do sector e continuou adiante co seu informe a pesar de todo", argumentan. Redacción/Axencias