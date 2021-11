Pasando del Matrix de Montepío a la República gallega del BNG

La sesión de control al presidente de la Xunta se movió ayer entre varios mundos imaginados, el Matrix de Monte Pío en el que Ana Pontón colocó a Alberto Núñez Feijóo y la República gallega que quiere el BNG y repudia el popular. En el medio, el PSdeG, a quien el jefe del Ejecutivo autonómico emplazó a definir con claridad “a dónde quieren ir y cuáles son sus socios”, dando por hecho que los socialistas no estarán dispuestos a “tragar” con la idea de una España como “unión de repúblicas soviéticas” como la URSS.

La guerra de los mundos empezó en el primer turno de preguntas. El portavoz de los socialistas, Gonzalo Caballero, indagó sobre la disposición del presidente a plantear una reforma del Estatuto que, tras cuarenta años de “éxito”, precisa a su juicio una “actualización” para defender los derechos y libertades de los gallegos, vivan donde vivan. El Estatuto, aseguró Caballero, precisa adaptarse al siglo XXI, para introducir mejoras en beneficio de la ciudadanía en cuestiones como la sanidad, la educación, el medioambiente, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres o las nuevas tecnologías. Pero para Feijóo no es el momento. En su réplica, dejó claro que a los gallegos lo que les preocupa ahora es la crisis industrial, los puestos de trabajo que están en peligro, la carestía de la vida, las condiciones laborales y salariales, la incertidumbre de las materias primas.... y todo eso cuando todavía están sin resolver los efectos de la pandemia. “Si hablamos en este contexto de reforma del Estatuto, los ciudadanos pensarán que no estamos dando respuesta a sus problemas inmediatos (...) quedaríamos deslegitimados como políticos”, dijo. Pero el presidente ve todavía un escollo más para abordar cualquier cambio en el Estatuto: el BNG. Feijóo emplazó a Caballero a aclarar qué quiere ser el PSdeG como partido y si sus socios son “la mayoría de los gallegos (el PP) o la minoría el BNG)”. El quid de la cuestión, abundó el popular, es saber si los socialistas “son libres para pactar estatutos de autonomía constitucionales”. Luego advirtió: “No vamos a embarcar a Galicia en viajes hacia ninguna parte”.

El presidente de la Xunta aseguró estar dispuesto a buscar consensos, pero lo ve imposible con los nacionalistas. Recordó, en este sentido, el naufragio en el último intento de reformar el Estatuto, cuando presidía la Xunta Emilio Pérez Touriño con Anxo Quintana en la vicepresidencia. “Entonces (el Bloque) se conformaba con considerar a Galicia una nación, ahora ya plantea ser una república”, dijo Feijóo, convencido de que ni populares ni socialistas van ahora a “tragar” y “considerar España una unidad de repúblicas soviéticas”. Lo de ahora, espetó para concluir, es la España “constitucional y democrática”.

De la URSS voló el debate al “Matix de Montepío”, la realidad virtual donde Ana Pontón no tardó en ubicar al presidente de la Xunta para echarle en cara que su “desconexión” le impide escuchar “a los miles de personas que salen a la calle a protestar contra un presidente que se ha convertido en un problema” y actúa “buscando culpables”. La nacionalista recordó las últimas grandes movilizaciones en Galicia, en A Mariña y en favor de la sanidad pública, y se “permitió” aconsejar a Feijóo que “pise la calle” y deje de actuar “como el delegado del PP más ultra de la historia”. “No vaya a sucederle como a Pablo Casado –ironizó– y termine en una misa rezando por Franco”.

En su respuesta, Feijóo presumió de escuchar a todos para gobernar y defender el interés general, y acusó al BNG de someterse al dictado de la CIG , “su sindicato de cabecera”, y atender solo a sus “círculos concéntricos”, no a los trabajadores de empresas como Alcoa o Ence. El titular de la Xunta volvió a atacar al Bloque por su “independentismo y soberanismo” , le recriminó estar al lado de Bildu y la CUT en manifestaciones y lo tachó de “partido intrascendente” en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

intervención puntual, no nacionalización. Pontón afrontó la sesión de preguntas al presidente con el esquema habitual. Una parte de su discurso son píldoras de críticas a la gestión de Feijóo y otra de propuestas con las que pretende afianzarse como alternativa de Gobierno. La nacionalista acusó así al popular de no apoyar la intervención pública de Alcoa, a lo que el presidente le respondió que respaldaría la “intervención puntual” pero no la “nacionalización”.

El debate sobre la sanidad tampoco aportó novedades. Pontón pidió de nuevo un plan dotado de 200 millones de euros para mejorar la sanidad gallega y “acabar con doce años de recortes”. Y Feijóo volvió a obviar la propuesta. Sí presumió de que en el último barómetro del Ministerio la sanidad gallega obtuvo la puntuación más alta hasta el momento, y recordó que se han contratado más de 600 trabajadores, se han construido centros de salud y hay más en marcha, y se han dedicado partidas presupuestarias importantes a la adquisición de tecnología para los hospitales de la red pública del Sergas.