Paseando entre la diversión y la muerte

Nacemos como morimos, solos. Pero no salimos de la nada, sino del cuerpo de nuestras madres, que son las personas gracias a las que poco a poco nos vamos integrando en nuestras comunidades. Es verdad que nacemos y morimos solos, y también lo es que solos enfermamos. Cuando alguien enferma solemos pensar que “le tocó” estar enfermo, y sentimos alivio de no “nos haya tocado a nosotros”. Y si nos toca entonces pensamos: “¿por qué me tocó a mí? Toda nuestra vida social se basa en el lenguaje, que nos permite comunicar nuestras ideas y sentimientos. Sin embargo, hay cosas que no se pueden comunicar ni tampoco explicar, como es el caso del dolor. Para saber qué es un determinado tipo de dolor hay que haberlo sufrido, y es por esa razón por la que quienes no lo han padecido tienden a pensar que los que lo están sufriendo casi siempre son unos exagerados. Puede haber dolores que, además de resultar imposibles de contar, sean también imposibles de comprender; y este es el caso del sufrimiento que traen consigo muchas enfermedades mentales. Por eso en algún momento se definió a la locura como la más solitaria de las penas, una pena normalmente recluida entre los muros.

Todas las enfermedades son tres cosas a la vez: un proceso biológico natural, un hecho psicológico, o lo que es lo mismo, una forma de vivir individualmente ese proceso natural, y un hecho social. La mayor parte de las enfermedades son compartidas por los familiares del enfermo, por los grupos sociales en los que vive y por instituciones asistenciales y sanitarias. Y es en el marco social de la enfermedad en el que se desarrollan sus consecuencias sociales, económicas y políticas. Las instituciones sanitarias tienen unas plantillas y un coste, sea sufragado con fondos públicos o privados, y el desarrollo de la farmacología y de los aparatos que permiten realizar pruebas diagnósticas o que son indispensables para el desarrollo de las cirugías, hacen que las dimensiones económicas de la salud sean hoy en día extraordinarias. De hecho, las mayores inversiones en investigación en el mundo son las de las industrias de armamento, en primer lugar, y las de las industrias farmacéuticas en segundo. Pfizer ha reconocido haber invertido más de 1.500 millones de dólares en el desarrollo de su vacuna para el COVID-19 y espera obtener un beneficio de más de 20.000 millones en el primer año de su comercialización.

El mundo rico, que se define a sí mismo como el más civilizado porque posee riqueza, tecnología y poder militar, está viviendo una pandemia de dimensiones desconocidas desde hace un siglo, cuando la gripe de 1918 se llevó por delante a unos 60 millones de personas. Nuestra pandemia actual tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, pues ronda el 2,5%, pero ha contagiado ya a casi 120 millones de personas en un mundo superpoblado, con gigantescas concentraciones urbanas con altísimas densidades de población, y en el que los movimientos de personas por diferentes razones: trabajo, turismo, emigración son tan rápidos y masivos que facilitan el contagio al mayor ritmo conocido entre todas las pandemias de la historia, algunas de las cuales, como la Peste Negra, alcanzaron una mortalidad del 40%.

Cada pandemia es distinta a las demás, y cada una de ellas ha causado sus propias víctimas, pero todas ellas tienen las mismas consecuencias, pues partiendo de un proceso meramente biológico se produce un hecho social y demográfico: la pérdida de una parte de la población, que puede ser muy dañina si afecta a las personas jóvenes con capacidad de engendrar hijos, y una serie de consecuencias de tipo económico, político y militar. Piénsese que en la Edad Media se recomendaba lanzar cadáveres de apestados dentro de los muros de las ciudades sitiadas, para provocar la enfermedad y así acelerar la rendición. Triste precedente de la guerra biológica.

Pero hay algo que diferencia a nuestra pandemia de las anteriores. Y es que hasta ahora se aceptaba la muerte, porque se consideraba muy frágil a la vida humana. Los poetas griegos decían que los hombres caen como las hojas de los árboles al llegar el otoño, cuando quería expresar con una metáfora las muertes masivas en las guerras o las epidemias. La Edad Media creó las “danzas de la muerte” para plasmar el miedo a las guerras, epidemias y desastres naturales en el arte figurado, la literatura y la música. Por el contrario, en nuestro mundo la muerte se oculta porque molesta. Los psiquiatras creen que pueden pautar lo que es el duelo normal, sufrido por la muerte de un ser querido, del duelo patológico, que puede existir sin duda, pero cuyos límites no son medibles por la aritmética de los días del calendario. Y es por esta razón, porque no queremos admitir la fragilidad de nuestra especie, que es la más frágil precisamente por estar en la cima de la escala de la vida, porque lo que esta pandemia resulta tan desconcertante.

Podríamos hacer un pequeño retrato de su situación a día de hoy, yendo más allá de las cifras con las que nos bombardean constantemente. Y para ello nos fijaremos simplemente en las noticias y declaraciones de políticos y expertos de distintos países. Joe Biden, presidente de los EE. UU., país productor de tres importantes vacunas, ha declarado que espera tener controlada la pandemia para Navidad, pero que no lo puede garantizar. Lo mismo ha dicho Angela Merkel y algo similar E. Macron, siguiendo el criterio de la Unión Europea, expuesto por Ursula van der Leyden, que ha dicho también que hasta fin de año no se puede esperar lograr el control, gracias a la vacunación, y a la espera de que no se produzcan mutaciones incontrolables. España es diferente, ya lo decía el viejo lema, y el gobierno promete tener vacunado en julio al 70% de la población, o sea, vacunar a 4 o 5 millones de personas al mes, sin saber si va a haber vacunas. Unas vacunas entre las que no se quiere incluir la Sputnik, que ha sido avalada por la revista The Lancet, ni las vacunas chinas, todas las que quizás podrían ayudar a la aliviar la escasez.

¿Por qué nuestro gobierno nos cuenta esta mentira? Primero porque la mentira es hoy nuestra forma de vida colectiva, y segundo porque ha entrado en pánico ante las consecuencias económicas de la pandemia. A día de hoy tenemos 4 millones de parados registrados, 1 millón de personas en ERTE, y si sumamos los parados no registrados, los que están haciendo cursos y los autónomos que han tenido que cerrar sus empresas -que van al cierre por miles cada semana-, los economistas más prudentes cifran el paro en unos 6 millones de personas. A ello debemos añadir las dificultades para pagar los créditos ICO, que vencen en marzo, y los problemas que eso supondrá para el gobierno, que los avaló parcialmente, la cadena de quiebras que se espera para después del verano, y la imposibilidad de recuperar el turismo por segundo año consecutivo, unido todo ello a una crisis del sistema financiero, que cerraría ya la tormenta perfecta.

En este panorama nuestro déficit público sigue desbocado, nuestra deuda puede rondar el 120% del PIB, habiendo comenzado ya a subir nuestra prima de riesgo. Todo parece tranquilo porque Paolo Gentiloni ha propuesto poder seguirse endeudando en la zona euro hasta el 2023, que ahora es donde se espera que se inicie la recuperación en las economías europeas más vigorosas. Es una excelente noticia para Pedro Sánchez, que acabará su legislatura con la tranquilidad que da vivir endeudado hasta las cejas, sabiendo que ya pagarán los que vengan, pero muy mala para país.

Sin embargo, el debate entre políticos y autonomías se centra en un tema capital: las cuotas de aforo de las terrazas y la hostelería, los desplazamientos a la segunda residencia, que parece ser que todo el mundo tiene, y la apertura del ocio y el turismo masivo. Parece ser que los 60 millones de turistas que llegaban en un buen verano podrán hacerlo sin problema al país de jauja del 70% de vacunados, y en el que propios y extraños viajan con su pasaporte o chip de vacunación.

Una de las razones de la fragilidad de nuestra economía es la excesiva dependencia del turismo. El turismo no es una industria sino una estructura de consumo en el que se invierte el dinero del ocio con el que se cubren las vacaciones, fundamentalmente. Se ha generado en España un gran ahorro preventivo de dinero no gastado que está en los bancos y que puede tener otros usos, como ya lo está teniendo con inversiones en la mejora de las viviendas. Si el turismo se destina al ocio y el ocio cambia o se reduce, el turismo puede no recuperarse coyunturalmente o a largo plazo. Por eso habría que pensar en reestructurarlo y no agarrarse a él como a un clavo ardiendo y entrar en pánico ante la crisis que ya está ahí. Ni se puede hacer eso, ni contar el cuento de la lechera con las vacunas, de cuya eficacia no se puede dudar, a la vez que se pretende llevar al personal sanitario al borde del agotamiento, y al que parece que ya no se le quiere dar nada, porque los aplausos de las 20 horas son cosa del pasado. Es a ellos a los que toca ver la muerte, mientras se debate el gran problema político de la diversión.