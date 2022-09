Paula Prado critica que o Goberno só proporciona medidas copiadas ao PP

Lugo. A secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, reivindicou a súa formación como “o partido da xente” fronte a un Goberno central que vai “a rebufo” das políticas do PP. “Somos o partido que máis se parece a Galicia porque escoitamos as demandas dos galegos e aportamos solucións”, engadiu.

Nunha visita ao centro histórico de Lugo acompañada pola candidata á alcaldía e presidenta provincial, Elena Candia, Prado insistiu en que a súa formación atende ás demandas dos cidadáns para logo trasladalas ao ámbito do Goberno. Así, a número dous dos populares galegos puxo en valor medidas como o Bono social eléctrico, iniciativas destinadas ás pequenas e medianas empresas, os 17 millóns de euros para o sector cárnico ou axudas para o inicio do curso escolar.

Pola contra, lamentou que o único que teña que aportar o Goberno central sexa copiar as medidas do PP, poñendo como exemplo o acontecido esta semana co anuncio por parte do Estado da baixada do IVE do gas, unha proposta que os populares xa puxeron enriba da mesa hai seis meses mentres os ministros de Pedro Sánchez cualificábana como “unha ocorrencia que non era unha prioridade”.

LUGO NECESITA UN CAMBIO “Lugo necesita un cambio”, manifestou a secretaria xeral durante a súa visita, explicando que a cidade leva anos soportando unha situación de “absoluta parálise institucional” no Concello, cun Executivo municipal “inmerso en batallas continuas” entre o bipartito formado polo PSOE e o BNG.

Ante este contexto, incidiu en que a urbe precisa as “políticas innovadoras e a estabilidade” que só pode ofrecer o PP, con Elena Candia á fronte. Neste sentido, Prado resaltou o paso dado pola candidata, salientando o seu compromiso e traballo “ao servizo do proxecto do partido e a disposición, con toda a humildade e ilusión, da cidade de Lugo”.

Pola súa parte, Candia criticou ao mal funcionamento da administración municipal, mencionando que, nos últimos días, a Xunta de Goberno só aprobou dúas licenzas.

Paula Prado e Elena Candia tamén participaron na reunión semanal celebrada polos populares de Lugo, que tivo lugar no Hotel Méndez Núñez. Candia apuntou que “é imprescindible a unidade e a implicación de todos” e eloxiou “o traballo constante e de política útil desenvolto pola agrupación local”. redacción