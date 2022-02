Pecha por unha decisión xudicial a histórica Casa de Galicia en Montevideo

Santiago Salvar a Casa de Galicia de Montevideo, tendo en conta que era a última das tres grandes entidades emigrantes tras perder o Centro Galego da Habana e nos últios anos o Centro Galego de Bos Aires, non foi posible.

Con votos de todos os partidos políticos, o Parlamento uruguaio aprobou unha lei que estrutura como se desenvolverá o peche de Casa de Galicia. Máis dun mes despois de que a Xustiza ordenase o peche repentino da mutualista, agora os 45.000 socios e os 3.000 funcionarios serán distribuídos a outros servizos de asistencia médica. Ven a ser un primeiro paso para saír da urxencia xa que a lei aborda o futuro de traballadores e afiliados, pero non detalles da súa regulamentación. Ademais, no referido aos usuarios, o Executivo debe encargarse de determinar cales son os prestadores que os absorverán.

Esta decisión o prodúcese tras a resolución tomada o pasado mes de decembro segundo a cal un xuíz ordenou a disolución desta entidade, tras as débedas millonarias acumuladas durante as últimas décadas, que provocaron a súa intervención por parte do Estado, así como diversas denuncias de irregularidades.

Son moitas as dúbidas e críticas que provoca o desmantelamento do patrimonio sociosanitario dos galegos en Uruguai. Este xoves a portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda denuncia esta decisión e puxo en valor o esforzo dos emigrantes galegos para a constitución deste patrimonio. Dende o seu partido son conscientes da situación de crispación que se está a vivir no país e manifestan así todo o seu apoio a todas as persoas que levan días protestando ás portas da Casa de Galiza. Con respecto á decisión do desmantelamento, Miranda indicou que a nova directiva afín ao Goberno conservador tiña claro o desmantelamento e existe a complicidade do Goberno uruguaio presidido polo conservador Lacalle Pou, que foi aplaudido por Feijóo e que supuestamente coinciden na defensa do neoliberalismo sanitario.

Fronte a esta fragmentación da Casa de Galiza de Montevideo, tanto socios como persoal denuncian o escuro procedemento seguido na toma de decisións e a falta de transparencia. Ademais reclamaron en diversas ocasións que se explorasen mecanismos para acadar a continuidade do centro, entre eles a posibilidade de que o Estado uruguaio se fixese cargo da entidade ou que se buscasen posibles inversores para manter a totalidade do centro hospitalario.

A preocupación do BNG pola Casa de Galicia de Montevideo viuse reflexada no mes de novembro de 2021 cando a través do deputado Daniel Castro, formulou unha pregunta ao goberno galego sobre “a intervención polo Goberno do Uruguai do hospital da Casa de Galicia en Montevideo”.

O que está claro é que Galicia é unha nación que ten miles de corazóns repartido polo mundo, pero o propósito de salvagardar a obra fundada por galegos e galegas, mais tamén que a mesma continuara dando un servizo importante como é o de médico sanitario xa non é posible.

A Casa de Galiza trátase dunha institución que conta con máis dun século de actividade, xa que foi fundada en 1917 por un colectivo de emigrantes, sendo a sede do Consello de Galiza, o goberno galego no exilio. LORENA REY