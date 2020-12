Pedro Madruga desaira a Galicia

Pedro Álvarez de Soutomaior pasó a la historia de Galicia como Pedro Madruga por su rara costumbre de guerrear de madrugada, una táctica novedosa en la Edad Media. Pedro Sánchez merece similar apodo por su autorreconocido hábito de no dormir por las noches desde que preside un Gobierno de izquierdas, cientos de horas de vigilia que emplea, a juzgar por los múltiples frentes abiertos que tiene por el día, a maquinar sus sibilinas estrategias de guerra. Hay dos sujetos en estos momentos, uno individual y otro colectivo, que sufren su insomnio con peores consecuencias que las que afectan al propio líder socialista por su orfandad de descanso. Uno es su mano derecha, Iván Redondo, que madruga tanto que no se acuesta, y el otro es Galicia, que se desvela porque entre la e de Montero y la o de Montoro se le esfumó una valiosa millonada en las partidas del Presupuesto con nocturnidad y seguramente también con alevosía.

En el extraño mundo que el actual Pedro Madruga sueña despierto en La Moncloa, la comunidad gallega debería estar dando saltos de alegría por la generosidad de su ministra de Hacienda, que le bajó en más de un 11 % el dinero de las inversiones a recibir del Estado con respeto a las cuentas públicas aprobadas hace tres años. Y no es que España se adentre en una fase de apretarse el cinturón, como pasó con Mariano Rajoy. Todo lo contrario, los Presupuestos Generales sufren una inyección expansiva que roza el 70 %, pero no de forma proporcional para todo el territorio.

El presidente socialista, igual que su lugarteniente de Podemos, Pablo Iglesias, se entregan al “España va bien” de José María Aznar e incluso ven con desagrado que no todas las autonomías entonen este estribillo con el ímpetu y la vitalidad que caracterizaban a las juventudes falangistas, cuando estaban de moda. ¿Por qué iba a celebrar Galicia que España se dotara de un Presupuesto que necesitaba como agua de mayo y que en términos generales hasta podría considerarse razonablemente positivo, si ella queda una vez más discriminada? ¿Por qué razón tendría que vivir como propia la felicidad de los otros, cuando ella no recibió la invitación para asistir al banquete?

La historia que Galicia vive con Sánchez es un déjà vécu. En los años 80, con Felipe González en el poder, parecía que no era políticamente correcto oponerse a una gestión que estaba significando la evidente modernización de España –incluso Feijóo lo votó–, pero Galicia se encontraba en la misma situación de ahora, apartada del reparto general de dividendos. ¿Por qué esta comunidad iba a festejar los logros de un país que condenaba a la miseria a sus principales sectores productivos? Mientras se apostaba por Andalucía y el eje mediterráneo, la negociación para la entrada en la Comunidad Económica Europea dejaba sin futuro al naval gallego, con los astilleros más modernos del continente; al motor primario, castrando su ganadería y su pesca, a las que incluso se les negó su derecho a producir en libre competencia; a la vez que la nula inversión en el noroeste castigaba a esta región a soportar las mismas infraestructuras del siglo XIX.

La discriminación que se repite ahora en los Presupuestos de Sánchez, por la manera en que se fraguó, resalta además el rasgo principal de su personalidad: la frialdad. No es algo nuevo, pues este presidente ya demostró en más de una ocasión que nada le conmueve y en sus entrañas sólo existe un instinto básico de supervivencia y satisfacción de sus intereses personales. Lo evidenció ya con Albert Rivera, un político de Estado cuando en vano pactó con él y un falangista cuando apoyó a Rajoy; con Iglesias, un radical peligroso que le quitaba el sueño antes de las elecciones y su formal vicepresidente después; y ahora con el trato que le dispensó al diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego.

Cuando necesitó al representante nacionalista gallego para solventar su investidura, sin cuyo respaldo no hubiera sido proclamado presidente del Gobierno, su tono era de amabilidad, sonrisas y “obrigados” desde la tribuna del Parlamento, como el perro faldero que pasó por la caja de los descuentos de la AP-9 para conseguir su único objetivo. Pero en cuanto se aseguró que no tendría que salir de La Moncloa con su colchón a cuestas, modificó su relación con el portavoz único del Bloque en Madrid, al que le dedicó, impasible, un “si te he visto, no me acuerdo” que lo dejó petrificado, sin ni siquiera tener la prudencia política de guardar las formas diplomáticas por si más adelante el futuro le brinda la oportunidad al BNG de hacer efectiva la cláusula más amarga de la frase “arriero somos y en el camino nos encontraremos” que, elíptica, quedó suspendida en el ambiente.

La prepotencia de Pedro Madruga Sánchez se puede entender en el rechazo sistemático de las enmiendas presentadas por los diputados populares gallegos para mejorar las inversiones que recogen los Presupuestos en su comunidad de origen, pues el PP acostumbra a mantener idéntico comportamiento cuando las circunstancias se escriben al revés. Es la táctica de al enemigo ni agua heredada de los tiempos del bipartidismo que no lleva trazas de cambiar ahora. Pero sí sorprende y mucho el trato dispensado por el Gobierno a un socio de la investidura como es el BNG, formación con la que no se mostraron receptivos a negociar ni una sola de sus 234 enmiendas. Alguna de ellas sólo exigía una inversión añadida de poco más de un millón de euros, una cifra absolutamente ridícula en el maremágnum de millones que supone el documento aprobado con la ayuda de vascos y catalanes. ¿Hacía falta este menosprecio al nacionalismo gallego o había algo más?

A Sánchez&Redondo tantas horas sin dormir le dan para discurrir las estrategias políticas más inverosímiles. Hay quien piensa que no querían cargar de dinero a Galicia por miedo a que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lo rentabilizase. Un modus operandi injusto pero que no es infrecuente en el mundo de la más alta gestión pública. Lo fabuloso viene con esta otra interpretación que va un paso más allá y se sale de lo corriente: relegando a la comunidad gallega en las cuentas, lo que pretende el dúo monclovita no es otra cosa que cargar de argumentos a Feijóo contra el Gobierno central y estimularlo para que explote ante los medios contra su presidente. ¿Por qué? Porque saben que siempre que el mandatario gallego salta a la primera línea de actualidad es inevitable que los militantes y votantes del PP vean en él al verdadero sucesor de Rajoy, de manera que promocionando sus comparecencias de marcado contenido nacional incomodan a Pablo Casado, al que le obstaculizan consolidar su liderazgo. La teoría es rebuscada, pero este tándem maquiavélico no se distingue por sus intenciones simples.