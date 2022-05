Pedro Puy recibe a alta hospitalaria despois do infarto sufrido o xoves no debate de investidura

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, recibiu a alta hospitalaria do Hospital Clínico de Santiago este luns, tras catro días ingresado como consecuencia dun infarto sufrido o xoves durante a segunda sesión do debate de investidura de Alfonso Rueda como sexto presidente da Xunta. Segundo ratifican a Europa Press fontes do Grupo Popular, Puy recibiu este luns o alta e atópase no seu domicilio. Tras o problema cardíaco sufrido a semana pasada, a súa recuperación foi "favorable" e xa "todo vai ben", indican as mesmas fontes. No entanto, aínda non se reincorporará aos seus labores na portavocía do PPdeG para este mércores, cando está prevista a celebración da próxima Xunta de Portavoces, dado que este martes é o festivo do Día das Letras Galegas. No seu lugar, asistirá algún dos viceportavoces: Miguel Tellado --que está pendente do seu salto ao Senado--, Paula Prado ou Elena Candia.

O xoves, Puy realizou a súa primeira intervención no marco da segunda e última sesión do pleno de investidura de Alfonso Rueda e sentiuse indisposto, retirándose do hemiciclo. Pouco despois foi trasladado en ambulancia ao Hospital Clínico e alí permaneceu ingresado até recibir o alta este luns. O propio Rueda, unha vez investido presidente, informou en redes sociais que tivera a oportunidade de visitar a Puy, ao que trasladou "toda" a súa forza para "unha pronta recuperación". Miguel Tellado foi o encargado o xoves pasado de substituír a Puy na réplica dos grupos parlamentarios ao candidato á Presidencia. Tanto el como os portavoces de BNG e PSdeG, Ana Pontón e Luis Álvarez, desexáronlle unha rápida recuperación durante as súas segundas intervencións.