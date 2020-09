Persoas con discapacidade ven baixar a contratación o 56 % a causa da covid-19

Cogami, a través do Servizo de Orientación e Intermediación Laboral (SIL), alerta de que o impacto da crise por mor da covid-19 afecta directamente á empregabilidade de persoas con discapacidade. Dende a declaración do estado de alarma en marzo ata a primeira quincena de setembro “rexístrase un descenso na contratación dun 56 %” en comparación coas mesmas datas do ano anterior.

Son as persoas maiores de 55 anos as máis afectadas, acadando unha baixada dun 71 %. Se esta franxa de idade atopa máis dificultades de acceso ao mercado laboral, a situación vese actualmente agravada e co risco de caer na inactividade e na exclusión social. Na franxa de 18 a 30 anos a baixada e do 41 %, e de 31 a 54 dun 54 %.

“As persoas que tradicionalmente atopan máis problemas de acceso ao mercado laboral están resultando ser as máis afectadas nesta situación na que nos atopamos, sendo estas as persoas con discapacidade, maiores de 55 anos, mulleres e outros grupos sociais en risco de exclusión”, destaca Anxo Queiruga, presidente de Cogami.

Para evitar que exista máis desemprego no grupo social das persoas con discapacidade e agravar a situación de vulnerabilidade, dende esta confederación fan un chamamento ás empresas e administracións públicas para que “non baixen a garda á hora de ofrecer oportunidades laborais a persoas que sempre experimentaron en primeira persoa os efectos negativos das crises”, expresa Queiruga.

A provincia de Pontevedra é a que rexistra un maior descenso na contratación a persoas con discapacidade, contabilizando unha baixada do 63 % con respecto ao mesmo período do ano anterior, seguida da provincia de Ourense, cun 60 % menos, a de A Coruña que rexistra un descenso do 51 % e a de Lugo rexistra un 46 % menos de contratos a persoas con discapacidade.

Dende Cogami búscase a colaboración das empresas galegas para que se comprometan a contribuír coa inclusión laboral das persoas máis vulnerables e evitar que aumenten a exclusión social e a pobreza. Existe preocupación de que se produza un retroceso nos logros acadados nos últimos anos polas persoas con discapacidade, sendo o emprego a alternativa máis efectiva para evitalo.