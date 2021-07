Piden 44 años de cárcel a un cura salesiano por abusar de varios jóvenes

Pontevedra. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dejó este lunes visto para sentencia el juicio contra Segundo C.V., el sacerdote salesiano para el que la Fiscalía rebajó la petición de condena a 44 años de cárcel por abusar sexualmente de cinco menores, que en un principio era de 67 años. El acusado es sacerdote de la Iglesia Católica y ejercía en 2019 de profesor de Religión en el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo, además de dirigir un campamento juvenil organizado por el centro educativo en Cambados entre el 15 y el 23 de julio de ese año.

La sesión de este lunes, la cuarta en este juicio, se dedicó a la lectura de los informes finales. El Ministerio Público retiró la acusación respecto a uno de los seis menores afectados, al entender que en su caso la víctima “notó que lo tocaban, pero no abrió los ojos”, de modo que no hay pruebas de que el responsable fuese este acusado. Además, a diferencia de otros de los episodios, aquí no hay testigos visuales.

La acusación sí mantiene que las víctimas fueron seis chicos. La Fiscalía retiró la consideración “continuado” en el caso del delito de abuso sexual que se le imputa sobre una de las víctimas.

El fiscal otorga credibilidad al relato de las víctimas. Los abogados de la defensa del sacerdote solicitaron su libre absolución y rechazan que el relato de los jóvenes sea creíble.

La acusación representada por la Fundación Amigos de Galicia habló, sin embargo, de un “ataque depredatorio” del sacerdote sobre los jóvenes. ecg