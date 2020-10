Piden cárcel para el acusado de agresión sexual a su asistenta

Ourense. El acusado de agredir sexualmente a su asistenta del hogar durante la jornada laboral de esta en su domicilio en O Carballiño declaró que “nunca pasó a la agresión”. “Lo único que sí le hice fueron cosquillas en la cintura”, admitió. “Se reía como lo haría yo si me las hiciesen a mí”, según subrayó.

La Fiscalía elevó a definitiva su solicitud de prisión para el acusado, destacando que la pena debe ser impuesta al tener en cuenta el agravante por género. Además, el acusado deberá abonar 20.000 euros a la víctima por los daños morales y no se podrá aproximar a ella durante 15 años. Así lo expuso en la vista oral del juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Ourense. La defensa pidió la absolución para su patrocinado.

El incriminado afirmó que la agresión no se llegó a producir, sino que “hubo un juego” en el dormitorio del domicilio cuando la víctima se encontraba haciendo la cama porque “se tumbó diciendo que estaba cansada”. “Yo para levantarla lo único que le hice fueron cosquillas en la cintura”, explicó el procesado. Tras eso señaló que se levantaron y se fueron al salón donde hablaron “con normalidad”.

En esta declaración incurrió en contradicción con la expuesta previamente, donde alegó que “le agarró los pechos” y que le arrancó “las mallas sin dificultad”. Al ser acusado de esa contradicción argumentó que en el juicio se “encontraba en shock” por no entender “como de unas cosquillas se había llegado a esa acusación” que “es mentira”.

La víctima manifestó que sí se acostó sobre la cama porque “estaba cansada”, pero que creyó que “la reacción de él había sido una broma” porque hasta esa fecha –junio del 2017– “había sido buena persona”. Pero tras eso “vio que no”. “Se puso de rodillas sobre mí, me agarró ambas manos y manoseó los pechos, al tiempo que me decía que estaban muy morenos, y que tenía ganas de sentir a una mujer”, relató la mujer.

LA INMOVILIZÓ. Prosiguió el relato exponiendo que librándose de la situación, se dispuso a continuar la limpieza de la habitación, pero el acusado la agarró de nuevo por la cintura y la “siguió al salón”. “Me inmovilizó, me bajó las mallas y me penetró mientras le gritaba que parase”, declaró, y a continuación “se levantó y eyaculó en su mano”, explicó la víctima.

“No me fui de la casa al momento porque tenía miedo”, ha expuesto la víctima en la vista oral del juicio que no huyó porque “ya se sabe cómo acaban estas cosas”. “Pensaba que si me mataba no podría volver a ver a mi hija”, ha afirmado y añadió que “sentía que era su culpa” porque el acusado le preguntó “cómo podía ir con esas mallas con el culo que tienes”.

En estas declaraciones así como en su comportamiento, tanto en la sesión como en el momento de lo sucedido, se apoya la Fiscalía para pedir la agravante de género.

Los psicólogos forenses encargados del caso y llamados a declarar indicaron que la historia narrada por la víctima “es congruente a unos hechos vividos y no a unos inventados” por lo que “para nosotros está claro que sucedió así”. Añadieron además que la víctima presenta trastorno por estrés postraumático “normal en este tipo de situación” y que es normal que la víctima “recuerde más datos en cada declaración” . ECG