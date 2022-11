Piden la absolución los dos condenados por el asesinato de otro preso

Ourense. Las defensas de los dos condenados por asesinar a otro hombre al que conocieron cuando estaban internos en la prisión de O Pereiro de Aguiar (Ourense) alegaron este lunes que no hay pruebas contra ellos y pidieron la absolución. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG acogió la vista de apelación contra la sentencia por un crimen cometido en agosto de 2018, por el que dos varones fueron condenados por la Audiencia Provincial de Ourense a 21 y 20 años de cárcel respectivamente, como autores del asesinato de un hombre, al que le sustrajeron el dinero que tenía de una herencia.

La defensa del primero de los condenados defendió que se vulneraron el principio de presunción de inocencia en varias cuestiones. Cuestionó, por ejemplo, las geolocalizaciones y destacó que los forenses no fueron capaces de aclarar el momento de la muerte. La defensa del segundo acusado añadió que, en su caso, no se tuvo en cuenta de forma correcta la atenuante de colaboración con la justicia. En todo caso, aseguró que no existe ninguna prueba que lo vincule con la muerte de la víctima.

La Fiscalía, por su parte, demandó el mantenimiento de la pena dictada por la Audiencia Provincial, al entender que es correcta.

El tribunal consideró probado que el recluso fallecido salió el 11 de agosto de 2018 de prisión para disfrutar de un permiso penitenciario y se dirigió, como era habitual, a la explotación agraria propiedad de la familia de uno de ellos, donde ese día se encontraban los dos acusados. Estos, siguiendo el plan convenido, golpearon “con un objeto contndente en la cabeza” al recluso hasta ocasionarle la muerte y después trasladaron el cuerpo hasta una finca propiedad de la familia de uno de los condenados, donde ocultaron el cadáver.

El tribunal del jurado consideró probado que los dos hombres se apropiaron de sus tarjetas de débito y de prepago y que efectuaron sustracciones de 22.490 euros.

El cuerpo de de Fernando Iglesias Espiño fue encontrado cuatro meses después, enterrado en una granja de pollos en Piñor (Ourense), propiedad de la familia de uno de los acusados. efe