Piden la dimisión de la gallega ‘Pam’ luego de sus polémicas declaraciones

Las plabras de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, la gallega Ángela Rodríguez ‘Pam’ en un acto de Podemos celebrado este lunes ha generado una grán polémica en la política española, y desde el PP piden su dimisión.

Al respecto, ayer, en preguntas a los medios tras la reunión semanal de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró la intervención de la dirigente como una “burla especialmente grave”.

A su modo de ver, la reducción de penas que se está dando en algunos casos puede causar “pena o indignación” pero “no risa”. “Y mucho menos de la máxima responsable de garantizar la igualdad real en España desde el punto de vista de las políticas públicas”, ha apostillado.

Rueda ha censurado que a la secretaria de Igualdad le pueda parecer “gracioso” que “a 150 delincuentes” condenados por delitos de agresión sexual se le reduzcan las penas, y ha concluido que “debería ser cesada por quien la nombró”. “El problema es quien la nombró probablemente no pueda cesarla”, ha zanjado, haciendo referencia a Pedro Sánchez.

También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, critcó estas declaraciones, apuntando en su cuenta de Twitter que “es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error de cambiarla, pero que encima se rían y hagas chistes de esta situación es imperdonable. ¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas?”. Fuentes cercanas al líder popular señalan que también cree que es “intolerable, muy grave y poco serio”

En la misma línea , ayer el coordinador general del PP, Elías Bedondo, exigió el cese tanto de ‘Pam’ como de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que endrían que estar “hoy mismo con la caja de cartón recogiendo sus cosas del Ministerio. Y mejor hoy que mañana porque lo que hizo la secretaría de Estado ayer no tiene nombre. Es un insulto”, expresó. A su entender, estos hechos evidencian que es un Ministerio de Igualdad es fallido” y, en vez de “enmendar” la ley del ‘solo sí es sí’, se dedica a “hacer chistes”.

Por su parte, la responsable de igualdad de la ejecutiva Federal Socialista, Andrea Fernández, pidió a ‘Pam’ que rectifique por unas palabras “injustificables” que “no están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta trascendencia, más si cabe en estos momentos”.

También ayer, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que “no se puede ironizar”, y que se produjo en un contexto en el que “se propiciaron conversaciones en las que el tono no era el de una secretaria de Estado”. Además, subrayóque ante la violencia de género lo que tiene que hacer el Gobierno es poner recursos, proteger a las víctimas y no dar “ni un paso atrás”.

Del mismo modo,la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, admitió que las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, son “muy desafortunadas”, apostillando que es un tema en el que “no conviene frivolizar”.

Pide que no se tergiverse. También la ministra Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, dio su opinión al respecto, en este caso para pedir que no se tergiversen las paabras de ‘Pam’: “todo el mundo tenemos días que no son lo más afortunados y no se utilizan expresiones de lo más acertadas”.

Puntualizó que no puede compartir que “se tergiversen estas expresiones para intentar tachar o perjudicar a una ley que tiene claro objetivo para proteger a las víctimas”. Una Ley, dijo, que atiende a nuevas situaciones que hasta ahora no estaban atendidas.