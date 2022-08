Piden la prisión permanente revisable para José Luis Abet

Tras la celebración de la vista preliminar, un acto celebrado en el juzgado de instrucción número 1 de Caldas de Reis que se trata de un trámite previo a la apertura del juicio oral, la Fiscalía pidió la prisión permanente revisable para José Luis Abet, autor confeso del triple homicidio cometido en Valga.

El acusado, en septiembre de 2019, mató a tiros a su expareja, Sandra B.J., de 39 años; a su exsuegra, María Elena J.F., y a su excuñada, Alba B.J., de 57 y 27 años de edad respectivamente. Los disparos se produjeron en presencia de los dos hijos que la pareja tenía en común, de 7 y 4 años de edad, a los que su madre iba a llevar al colegio en el momento del crimen.

Con todo, a pesar de que se pide la pena revisable por el triple asesinato, la familia de las víctimas y la fundación Amigos de Galicia piden que también se le condene por otros dos delitos: tenencia ilícita de armas y por los daños psíquicos causados a los niños, ya que “presenciaron la muerte de su madre, su tía y su abuela son hechos difícilmente olvidables”, apunta el abogado de la fundación, Francisco José Lago.

En cuanto a la condena de la fiscalía, se contempla que el acusado actuó con alevosía ya que “las víctimas no podían defenderse del ataque sufrido”, indica Francisco Lago. En este sentido, explica que “cuando mata a la primera víctima, su exesposa, el investigado pone su vehículo en medio para que no pueda sacar el de ella”. De esta manera “no podían llevara los niños a casa de la madre para que pudieran coger el autobús del colegio”, aclara.

Estas acusaciones realizadas por particulares y por la fundación Amigos de Galicia serán tenidas en cuenta por la titular del juzgado de primera instancia, quien tiene ahora un plazo de tres días para fijar la apertura del juicio oral,que se celebrará con jurado popular en la Audiencia de Pontevedra.

En relación a la sanción económica, la acusación popular pidió 500.000 euros como indemnización para los menores, otros 300.000 euros para el marido y padre de las víctimas y 80.000 para el novio de Alba Boquete.

La defensa pide la historia clínica. En la Audiencia preliminar celebrada en el día de ayer en Caldas de Reis, en la que el acusado, recluido de manera preventiva en el centro penitenciario de Mansilla de Las Mulas, situado en la provincia de León, compareció en la vista de manera telemática, pero optó por no declarar.

Los abogados de Abet, por su parte, después de que su cliente fuese evaluado por los facultativos del centro penitenciario leonés, pidieron la historia clínica completa.

En esa observación previa, los psicólogos y psiquiatras indicaron que “José Luis Abet presenta una evolución favorable consolidada, resonancia emocional y buen estado de ánimo” y tenía “una adaptación favorable a su situación vital”, es decir, que se había integrado completamente a la vida en prisión.

El objetivo de pedir su historia clínica es para comprobar si su cliente, José Luis Abet, se encontraba tomando medicación que pudiese alterar su estado mental en el momento en el que realizó el terrible crimen, para que pueda haber una posible disminución en la condena que le impondrán.

El acusado, ya había amenazado antes. Días antes de que sucediese el terrible crimen de Valga, José Luis Abet grabó dos vídeos en la puerta de la casa donde cometió el crimen en los que aseguró que pensaba “recuperar o que é meu”.

Durante el primer vídeo, el autor de los asesinatos afirmó “xa vexo porque matan as mulleres. Pensan que teñen as de gañar e un xa se aburre”, para continuar diciendo que “xa está ben de tanta broma”. A medida que iba haciendo estas declaraciones, se puede comprobar como va cambiando su semblante ya que su expareja no le habría la puerta ni le contestaba a los mensajes y llamadas.

A continuación, se grabó un segundo vídeo en el que advertía que “isto non é unha broma” y hablaba de “recuperar” algo que consideraba suyo, sus hijos. Abet también afirmó que le tocaba la custodia de los niños y que la mujer no le deja ver a los hijos., por lo que insistió en que “se nega a deixalos”. Tras esta frase, despide el vídeo diciendo que “van facer dous anos e agora hai que tomar medidas”.

Treinta días después, José Luis Abet llevaría a cabo el atroz crimen en el que asesinaría a su expareja, a su excuñada y a su exsuegra, en presencia de sus hijos menores de edad.