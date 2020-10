Piden más personal y nuevo convenio para las residencias privadas gallegas

“¡Falta personal y a ellos les da igual!”. “¡Con más personal estaríamos genial!”. Es el eje central de las reivindicaciones que movilizaron ayer, ante la sede de la delegación de la Xunta en Vigo, a trabajadoras de residencias privadas de Galicia, que insistieron en reclamar un nuevo convenio colectivo “justo”, frente a la propuesta de la patronal de mantener en vigor el de 2019 que conlleva la congelación salarial, además de que se exija la implantación de ratios de personal adecuados “para atender a nuestros mayores como se merecen”. Así lo demandó ayer la presidenta del colectivo de Traballadoras de Residencias de Galicia, Trega, Sonia Jalda, al denunciar tanto las deficientes inspecciones de la administración gallega, de las que además “se avisan con anterioridad a los centros”, como la disparidad de criterios que existen en toda la red en torno al personal de atención.

Sonia Jalda asegura desconocer la normativa que aplica la Xunta, ya que con el mismo número de residentes cada centro privado tiene un cuadro de personal distinto “y esto es lo que no puede ser”. Insistió en reclamar que se apruebe una ley de residencias de obligado cumplimiento en todos los centros.

El déficit de personal es tan “grave y tan grande” que, según afirma Sonia Jalda, en estos momentos es muy difícil atender “a las necesidades primordiales de los mayores como ellos necesitan”. Incide en que se da la circunstancia de que “estamos peor que antes de la pandemia porque no se cubren ni bajas, ni licencias, ni excedencias o vacaciones, y así no podemos continuar, y los mayores no se merecen este trato”.

Entre las quejas repetidas por la responsable de Tegra destaca que las residencias de la empresa DomusVi, que gestiona 30 de las 260 residencias gallegas con 4.750 plazas, son avisadas con anterioridad de las inspecciones de la Xunta. “En estos momentos, las inspecciones ya ni se hacen”, lamenta Jalda, al acusar a la administración gallega de “mirar para otro lado” ante las denuncias de irregularidades en los centros. Se quejan de que la consejera delegada de la empresa, Josefina González, “nunca” ha atendido a la petición de mantener un encuentro para abordar la situación de las residencias.

250 INSPECCIONEs y 32 sancioneS A la espera de que patronal y trabajadores lleguen a un acuerdo “por el bien de todo”, la Consellería de Política Social incide en el control que realiza sobre las residencias privadas, ya que durante los nueve primeros meses de 2020 se han realizado un total de 250 inspecciones a distintos centros. Estos han dado lugar a un total de 32 sanciones entre enero y septiembre de 2020.

Las mismas fuentes oficiales de la Consellería rechazan la acusación de que las empresas sean avisadas antes de cualquier revisión, recalcando que no es verdad y que, en todo caso, no sería legal.

Desde Política Social recalcan que los ratios de personal son los mismos en toda Galicia, sin existir las disparidades entre centros que denuncian las trabajadoras. “Cuando existen incumplimientos en los ratios de personal, que son los mismos para todos las residencias, ha actuado la inspección de los servicios sociales, y se ha abierto un expediente, en el caso de que corresponda”, afirman las fuentes del departamento de la Xunta al recordar la actuación desarrollada en varias residencias del área de Vigo.