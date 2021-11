“Pido a los jóvenes que se vacunen, por favor, que es muy duro desaparecer”

La Cidade da Cultura era este viernes escenario de esperanza. Esperanza de la mano de todos los mayores de 70 a 79 años que asistían, muchos de ellos acompañados por sus hijos o nietos, a recibir ya el tercer pinchazo de la vacuna contra el covid. Todos ellos, en parte gracias a la vacuna y a haberse protegido a tiempo del virus, pudieron disfrutar ayer de este día con sus familias, pues, a estas alturas, pueden decir orgullosos que a pesar de su edad han sobrevivido a la pandemia más brutal que ha azotado a la humanidad en la historia reciente.

Y, como agradecimiento, recibían con alegría la tercera dosis de vacuna, que les aportará una protección extra de cara al invierno que se avecina (cuando se hace más vida en interiores, estando más expuestos a las infecciones) y también a la sexta ola que parece que ya está entrando en Galicia después de arrasar toda Europa. Con todo, en Santiago se daban cita este viernes para la vacunación personas en situaciones muy diversas. Desde EL CORREO hemos hablado con algunos de los recién inmunizados con una dosis adicional.

“Teníamos clarísimo que en cuanto nos llamasen para la tercera dosis vendríamos a ponérnosla”, decían Manuel Costa Rodríguez y Dolores Cristovo González, dos vecinos de Santiago que pedían “que todo el mundo se vacune”. Y recordaban que no solo los jóvenes se muestran reticentes a la vacuna, porque “nosotros somos de una aldea y bueno, la verdad es que también hay mayores que no quieren ponerse el pinchazo”. A todos ellos, lanzan el mensaje de que “vacunarse está bien” y no pasa nada porque “nosotros no tuvimos ni un efecto secundario”. Así, con la tercera dosis de Pfizer puesta, se iban para casa satisfechos de haber contribuido a proteger a los demás y de haberse protegido ellos mismos.

Manuel y Dolores eran uno de los matrimonios que habían acudido juntos a recibir la vacuna, así no tenían que cuadrar dos viajes por estar citados a diferentes horas o días. Como ellos, había más casos, como el de J.M y M.C., un matrimonio vacunado con la primera dosis de Janssen que iba a recibir la segunda. “Ante esto no se puede dudar”, aseguraban, porque “para combatir la pandemia no hay duda que valga, todos debemos aportar nuestro granito de arena”.

También gente de otros países residente en Galicia se acercó hasta la Cidade da Cultura para inocularse, como Nelson, un brasileño afincado en Santiago que recibió la tercera dosis “con alegría”. “No se sintió nada, todo muy bien”, aseguraba nada más salir de la cabina de vacunación correspondiente. Se mostró convencido de que “todos tenemos que vacunarnos, yo obligaría a todo el mundo a vacunarse”.

Los más ancianos del grupo, como María del Carmen Bello, ya estaban acostumbrados a recibir pinchazos. “Yo ya me pincho todos los días por mi dolencia, así que este pinchazo es uno más”, decía entre risas, asegurando que, aunque “algo siempre se siente, no tuve efectos sencundarios”. Y lanzaba un mensaje claro: “por favor, que se vacunen los jóvenes, para que no les pase nada, que es muy duro desaparecer”.

Finalmente, otros supuestos eran los de personas que habían recibido las dos dosis de Moderna e iban sin cita por la tercera. Como este viernes en la Cidade da Cultura solo se estaban dando dosis de Pfizer, fueron derivados al Clínico, al igual que otras personas que era la primera vez que asistían a inmunizarse. Eso le ocurrió a José Manuel Fernández Villar.

Acompañado de su hijo, se acercó al recinto y fue derivado al CHUS. “Él estaba sin vacunar porque de donde son mis padres, una pequeña aldea, no hubo muchos casos, y además no salen de viaje, ni siquiera mucho de casa”, nos decía su hijo. Así, realmente la decisión de ponerse la vacuna se debió a que “tiene a su mujer enferma ingresada en el hospital y ahora sin el pasaporte de vacunación no va a poder entrar a verla, entonces fue un poco por obligación”.