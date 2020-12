Pilar de Lara se incorpora hoy a un juzgado de Ponferrada

Pueblo. La exjueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo Pilar de Lara se incorporará hoy al número 8 de Ponferrada (León), una vez cumplida la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones indebidas en sus procesos. Así, De Lara confesó que este año le toca “tomar las uvas ahí”, en Ponferrada, porque estará de guardia en Nochevieja y en Año Nuevo”. “Así que nunca mejor dicho: Año Nuevo, vida nueva”, bromeó. La ya exjueza del número 1 de Lugo expresó su “satisfacción” después de 14 años ejerciendo en la ciudad amurallada. “He tenido aciertos, he tenido errores como todos los jueces que trabajamos y, echando la vista atrás, ha habido momentos de bastante amargura. Pero también ha habido momentos de mucha alegría, ilusión, de mucho trabajo, y de mucha recompensa”, resumió.

Pilar de Lara se quiere quedar con “una valoración positiva”, porque “hasta de las experiencias negativas hay que sacar un aprendizaje”: “Al final es con lo que me quedo, y luego también con todo el cariño y muestras de afecto que he recibido de mucha gente”. La exjueza del 1, que llevó macrocausas como la ‘Carioca’, sobre redes de prostitución, la ‘Pokémon’, sobre corrupción política, o la ‘Garañón’, sobre corrupción urbanística en la ciudad de Lugo, está viendo como le tumban algunos de estos procesos con el archivo de la causa o con peticiones de penas más bajas. Al respecto, De Lara lamentó que, a su juicio, “la prensa únicamente saca las cosas que se tumban, pero no sacan las que salen adelante o si sale algo sale como diluido”. E.Press