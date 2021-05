Plan de choque para para agilizar la tramitación de la dependencia

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte a los políticos catalanes presos en relación con el desafío secesionista del 1-O por los que fueron condenados por el Tribunal Supremo a importantes penas de cárcel, Feijóo señaló que para cualquier demócrata es una decisión que le produce una "enorme preocupación". "Es difícil de digerir que un ministro de Justicia diga que hay que ver con naturalidad que se indulte a personas que han quebrado el Código Penal, que no se arrepienten y que advierten que van a continuar delinquiendo", reflexionó. "No hay precedentes en Europa", indicó. "La concesión del indulto sería una equivocación histórica", argumentó. "Decir que cumplir una sentencia del Supremo es una venganza es lo mismo que decir que no hay que cumplir las sentencias". "Espero que el Gobierno valore muy mucho lo que va a hacer. No todo vale".