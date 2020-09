Plataforma en aldeas entre Ordes e Curtis contra un parque eólico

Santiago. Veciños de aldeas entre Ordes e Curtis crearon unha plataforma para manifestarse públicamente “contra o proxecto de macroparque eólico”. Afirman que “36 macroeólicos de 200 metros de altura, tres subestacións eléctricas e unha liña de alta tensión invadirán os nosos campos, empeorando a nosa calidade de vida e facéndonos máis pobres”.

Segundo denuncian os habitantes da zona, as iniciativas de empresas como Naturgy “non son catro parques senón un moi grande, os efectos negativos destas instalacións son moitos e afectarannos de forma conxunta”. Na web de Aldeas Libres de Macroeólicos, xa recopilan firmas para esixir á Xunta de Galicia “a paralización destes proxectos que atentan contra un rural vivo e con futuro”.

Os veciños afirman que “o macroparque ubícase dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e tamén no transcurso do Camiño Inglés no seu paso pola comarca de Ordes”. E engaden que “parte do parque situarase nunha zona declarada para formar parte da Rede Natura 2000 coa consideración de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais”.

Segundo insisten, “as consecuencias son tan negativas que as nosas aldeas poden chegar ao seu fin, debemos defender o rural”. ecg