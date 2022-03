Plataforma no acepta las ayudas y mantendrá el paro del transporte

El encuentro a última hora del Ejecutivo con la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera no ha tenido éxito, y los rebeldes, pese al acuerdo con las patronales mayoritarias, decidieron continuar con el paro nacional indefinido que lleva ya afectando a la cadena de suministro de toda España doce días, según anunciaba su presidente, Manuel Hernández, tras reunirse con la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez. En Galicia, Apetamcor, partícipe del parón, decide este sábado si lo continúa, mientras la coruñesa Ascentra podría desmarcarse. La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) cerraba filas en torno a lo que considera un buen acuerdo.

En un día en el que Plataforma congregó a unas cuatro mil personas en protesta ante la sede ministerial en Madrid por la mañana, con una tractorada en Xinzo de Limia, Ourense –esta para reivindicar una mejoría en las condiciones del campo ante el aumento de los costes de producción–, desde la capital de España llegaban los peores augurios.

“Lamentablemente, seguimos con el paro”, dijo a la prensa Hernández, presidente de la plataforma convocante e integrada en su mayoría por autónomos y pymes, que se había comprometido a volver al trabajo si el Gobierno garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar. Según Hernández, la ministra dijo que lo harán a través de un “borrador de ley” en los dos o tres próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar un decreto ley transitorio para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro.

En declaraciones a Efe, Hernández ha explicado que si la ley no puede aprobarse hasta el verano, es necesario articular un decreto que de alguna manera proteja las necesidades del sector que posteriormente cubrirá en su totalidad la ley.

“Se nos dice que no hay posibilidades de que ese decreto se pueda articular en estos días y tampoco nos han dado ningún tipo de plazo, directamente nos dicen que hay que esperar a que la ley entre en vigor, y nosotros no podemos durante tres o cuatro meses estar pagando 2.000 euros por trabajar al mes”, se lamentaba Hernández.

Entre las medidas transitorias que solicitan los transportistas, Hernández reclama que se pueda denunciar al cargador que pague por debajo de costes sin tener que entrar en demandas que terminan durando “4 o 5 años”. En este sentido, la plataforma se ha ofrecido para ejecutar este tipo de denuncias y trasladarlas a la Inspección de Transportes, pero ha pedido que este organismo se comprometa a ejecutarlas “de manera inmediata”.

ÚLTIMÁTUM DE DOS DÍAS. Después de que la ministra le haya instado a retomar la actividad de los transportistas a partir del lunes, Hernández ha dicho que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que le piden, el paro se mantendrá: “Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos”. Tampoco se plegó a que se decida en asamblea que se acepte o no la entente mayoritaria: sostiene que no es el momento.

Sobre las palabras de la ministra hace unos días relacionando el paro con la ultraderecha, Hernández ha asegurado que Sánchez le ha pedido disculpas tras explicarle que se refería a “casos puntuales”.

En cuanto a las medidas pactadas el jueves por el Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que incluye una rebaja de al menos 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio, o de 1.250 euros por camión, Manuel Hernández habría reconocido “que cualquier ayuda que entre al sector es buena”.

Sin embargo, considera que no es una medida que sirva para paliar la situación que atraviesa actualmente el sector, ya que se trata de actuaciones temporales con unas cantidades que ni siquiera cubren el 50 % de las pérdidas mensuales que tienen los transportistas. Hernández puso en valor el trato “amable” de la ministra, y mostró su predisposición a seguir trabajando con el Gobierno cuando lo considere oportuno: “Hemos quedado a disposición de la ministra para que nos llame cuando considere oportuno”, manifestó.

Respuesta televisiva. Raquel Sánchez aseguraba después que “este país no puede estar sometido a más incertidumbre y por lo tanto es necesario que retomen la actividad y que puedan salir a trabajar el próximo lunes”, explicó la ministra en declaraciones a ‘La Sexta’ recogidas por Europa Press. No obstante, pidió a los transportistas que, en caso de no retomar la actividad, sí dejen trabajar “a la mayoría de transportistas que quieren trabajar”.

En cuanto a la reivindicación del despliegue del decreto ley transitorio apuntaba que “lamentablemente eso no lo podemos hacer en unos días”, quien recordó que el plan acordado la pasada madrugada recoge la presentación de un proyecto de ley que asegura una rentabilidad mínima para los transportistas. Sánchez no ha ofrecido una fecha concreta para este texto, pero sí ha asegurado que el Gobierno se compromete a anunciarlo “lo antes posible”.

Adicionalmente, la ministra recalcó que el acuerdo “está cerrado”, en referencia a la posibilidad de añadir nuevas peticiones planteadas por la Plataforma en Defensa del Transporte. “El acuerdo está cerrado, las reivindicaciones que ellos planteaban desde el primer día están recogidas en el acuerdo que se ha cerrado”, insistía la ministra.

Este choque de trenes entre la ministra y el irreductible líder de Plataforma, se traducirá ya desde este mismo fin de semana en piquetes y la reactivación de las marchas lentas de vehículos por la red viaria de las principales ciudades, como las que aquí en Galicia protagonizaron en Santiago, A Coruña, Lugo o Vigo.