Plazo extra de 6 semanas para que cuaje la venta de San Cibrao a GFG Alliance

Desde a Xunta queremos agradecerlle ao Ministerio de Industria, aos sindicatos e tamén á empresa pola súa capacidade para retomar a vía do diálogo e do consenso, que entendemos é a única maneira de lograr o obxectivo que temos todos, que non é outro que manter a actividade industrial e, sobre todo, os postos de traballo desas mil familias que dependen das negociacións.

Hoxe abriuse unha oportunidade na que é preciso seguir traballando nas próximas semanas e para iso necesitamos que tanto Alcoa coma o comité de empresa ratifiquen a súa predisposición para retomar o periodo de consultas e, polo tanto, se abra un novo periodo.

Cremos que Galicia e a comarca da Mariña se merecen esta oportunidade e neso seguiremos a traballar.