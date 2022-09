Podemos de Ourense confirma que participará en los comicios y aboga por un frente de izquierdas

municipales 2023. “A situación do noso municipio é insostíbel. Un goberno municipal ancorado no escándalo e bochorno permanentes, un goberno municipal á deriva dende o primeiro día de mandato, cun Partido Popular cómplice dunha situación que deixa á cidadanía abandoada á súa sorte nun

momento transcendente, onde a protección aos máis desfavorecidos debería ser a prioridade do noso Concello”. Así evalúa Podemos la situación política en la ciudada de Ourense después de que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) quedase de nuevo en minoría tras la decisión del regidor, en julio, de quitarle las competencias de gobierno a los ediles del PP y después de que populares y socialistas cerraran las puertas a una negociación para presentar una moción de censura. En un comunicado, Podemos confirmó su intención de participar en los comicios municipales que se celebrarán el próximo año, al tiempo que hizo un llamamiento a “todas as organizacións e colectivos de esquerdas de Ourense para crear unha fronte única que sexa quen de presentar un proxecto que priorice a construcción dunha cidade culta, solidaria e feminista para tódolos nosos veciños e veciñas”. En opión de la formación morada, en los tres años “infames” de mandato que han transcurrido quedó demostrado que “a verdadeira oposición, firme e valente, exercérona os movementos culturais, feministas, ecoloxistas e veciñais da cidade, que non se quedaron quietos nin calados ante os constantes desprezos do goberno municipal e deses socios de ida e volta”. “Como queremos que Ourense sexa un referente en políticas de igualdade, culturáis, de protección do medio ambiente, sustentábels e de compromiso cos máis febles, temos a certeza de que as forzas políticas progresistas estamos na obriga de seguir o exemplo deses movementos sociais e acadar que teñan voz nas Institucións”, concluye.