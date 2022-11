Podemos quiere revitalizar el espacio rupturista gallego ante las generales

Con el próximo carrusel electoral a la vuelta de la esquina, primero las municipales y varias autonómicas en el mes de mayo de 2023 y después las generales cuando quiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –podrían incluso ser las primeras en celebrarse–, las formaciones políticas activan todas sus maquinarias para la captación de votos. En el caso del singular espacio rupturista gallego, la situación no es distinta a la del resto de los partidos, todos pelearán por obtener representación, pero sí es cierto que parte de una realidad cotidiana peculiar. Se sabe que existe, que incluso disfruta de dos diputados en Madrid, Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz –vicepresidenta segunda del Ejecutivo de coalición, además–, pero en el día a día están absolutamente ausentes de los acontecimientos políticos que tienen lugar en la comunidad. Una actitud que parece empezar a cambiar con la convocatoria de primarias en Podemos Galicia para renovar su cúpula, un proceso que se pone en marcha también con el objetivo de activar a la militancia propia y al movimiento en general de cara a poder conservar sus dos actas en el Congreso.

Desde que en las elecciones autonómicas de 2020 fueron barridos de la Cámara gallega, donde eran segunda fuerza y pasaron a cero diputados, llama la atención el silencio absoluto al que está entregada la alternativa rupturista. Sorprende, sobre todo, si se recuerda que en su época dorada con catorce escaños en la rúa de O Hórreo no había día en que no protagonizaran algún episodio pasado de decibelios. Cuando no se peleaban con el PP gobernante, lo hacían entre ellos mismos hasta el punto de partirse en dos grupos parlamentarios con un lío de siglas y denominaciones propio de los hermanos Marx: los que se encasillaban en En Marea acabaron en el grupo mixto, mientras que los que abjuraban de esta marca –Podemos y EU– se quedaron como sus representantes en la Cámara y la tercera pata –Anova–, con diputados en ambos lados.

A diferencia de otras comunidades, en Galicia no se celebrarán las autonómicas el año que viene, pero el ala municipalista del rupturismo galaico –las mareas– deben empezar ya a prepararse en serio para los comicios locales, preludio de las generales si Sánchez no cambia de idea. Unas elecciones, las nacionales, que son las que más preocupan a los representantes ahora mismo más destacados de esta alternativa política, sus dos diputados en Madrid.

A doce meses como máximo de esta cita con las urnas en la que el primer Gobierno de coalición que hubo en España se juega su capacidad de resistencia, nada se sabe de la actividad de esa izquierda a la izquierda del PSOE en Galicia, una comunidad que permitió a Yolanda Díaz estar donde ahora está al elegirla como diputada por la provincia de Pontevedra en una maniobra de supervivencia de la política ferrolana cuando las encuestas señalaron que en A Coruña ningún rupturista saldría elegido detrás del número uno de la candidatura, Gómez-Reino. Durante muchos meses de esta legislatura, esos mismos trabajos demoscópicos indicaron que en las próximas elecciones no habría actas para el Congreso por esta marca en nuestra comunidad, razón por la que en estos momentos, que sí aparecen unos incipientes brotes verdes, pretenden reactivar el movimiento para no perder la actual representación.

Las primarias de Podemos Galicia, de hoy al 15 de diciembre, son una buena ocasión. Luego, los morados tendrán que confirmar si se integran en Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, que se presentaría por Madrid dejando vacante su puesto de salida en Pontevedra. Puede que un viaje seguro al Congreso.