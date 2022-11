Podemos y EU, juntas en las municipales del próximo año en A Coruña

Santiago Podemos y Esquerda Unida confirmaron en la jornada de ayer su intención de concurrir a las próximas elecciones municipales en A Coruña de manera conjunta, aunque reivindicando su disposición al diálogo con la Marea Atlántica para formar así “un frente amplio”.

Así lo anunciaron la concejala de Podemos en el consistorio coruñés, Isabel Faraldo, y la coordinadora local de Esquerda Unida, Carmen Armada, en un acto ante los medios que seriviría para confirmar la decisión de ambas formaciones.

Con todo, estas lo hacen sin contar todavía con un candidato o candidata a la alcaldía, una elección que prevén cerrar antes de que finalice el año. De igual forma, desde ambos grupos piensan ahora en la necesidad de llevar a cabo encuentros con la ciudadanía para dar a conocer su programa.

Por otro lado, tanto Faraldo como Armada señalaron que los contactos con la Marea Atlántica no han obtenido, por el momento, respuesta por parte de esta. Así, si bien Faraldo señaló que no van a seguir “esperando por nadie”, indició en que la candidatura no está “cerrada” y que mantienen su predisposición al diálogo.

Armada, por su parte, señaló como ambas formaciones llevan trabajando en A Coruña “de la mano” desde hace tiempo y que ahora dan “un paso más” aunque “abiertos a formar un frente amplio”.

Por otro lado, y preguntadas acerca de la potencial influencia que el proceso para elegir al nuevo secretario xeral de Podemos podría tener en las municipales, Faraldo, que forma parte de la candidatura de Borja San Ramón, descartó que pueda repercutir de forma negativa, incidiendo en que lo “importante ahora es implantar Podemos en Galicia”. ecg / ep