Polémica en Ourense: Jácome rompe o pacto de goberno co PP

O alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome, anunciou onte nunha rolda de prensa de última hora a súa decisión de romper o pacto de goberno co Partido Popular, tanto no Concello coma na Deputación “polas súas reiteradas faltas de lealdade e a súa pouca dilixencia”, segundo apuntou o presidente do partido Democracia Ouresana.

Esta decisión de retirar as competencias aos concelleiros do PP foi tomada logo dunha reunión na que os populares estaban convocados e á que non asistiron, un acto que o rexidor ourensán definiu como un “plantón”. Jácome definiu a situación como “unha tomadura de pelo”, e avanzou que quitará todas as competencias a todos os concelleiros populares.

Asegura que se ven obrigados a tomar esta decisión polo propio Partido Popular, por ser “imperdoable” o que fixeron, e que “até aquí chegamos”. Asemade, explicou que o resto do mandato municipal, do que queda menos dun ano, será levado a cabo polos catro concelleiros actuais de Democracia Oursensana.

“No día de hoxe quitarei todas as competencias a todos os concelleiros do Partido Popular, cesareinos da súa presenza na xunta de goberno e ademais rescindiránselle todas as súas dedicacións exclusivas”, declarou, indicando que “o PP deixa de cogobernar esta cidade porque non podo tolerar que se xogue coa cidade de Ourense”.

Do mesmo xeito, explicou que a ruptura se traslada tamén á Deputación Provincial, onde considera que a súa formación, Democracia Ourensana, é clave pero xa non participará no “voto coordinado”. Neste eido indicou que o deputado de DO, Armando Ojea, deixará de asistir ás xuntas de goberno.

“Plantón” do PP. Ante as acusacións de non terse presentado á reunión coa alcaldía, dende o Partido Popular trasladan que si houbo presencia da formación política por parte da edil de Facenda, Ana Morenza, que acudiu ao devantido encontro.

Con todo, o rexedor esixía a presenza da portavoz dos populares, Flora Moure, e do secretario local do partido, Jorge Pumar, a quenes, segundo sinalou, convocou para “reafirmar a súa postura sobre a co-gobernanza no Concello”, pero que “deron o cambiazo por unha interlocutora non válida”, facendo referencia a Morenza. O alcalde da cidade ouresnana afeou a ambos que manifestasen a súa non asistencia por motivos de axenda con “minutos escasos” de antelación, a pesar de que “teñen dedicación exclusiva”.

Jácome definiu esta situación como “a pinga que colmou o vaso”, e tamén fixo alusión “movementos internos” que expoñían que o PP se preparaba para a súa marcha do goberno, tales como “a axilización de facturas para pagar a provedores compis, amigos deles”. Neste eido, engadiu que “terían medo de que non se lles pagase ou de que se lles atrasasen os pagos se eles marchaban”, e que este “plantón” provoucou que se “libere totalmente” do compromiso de goberno.

Asemade, facendo referencia á volta do antigo alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, como presidente local do Partido Popular a semana pasada, engadiu que “o concello non pode xogar aos tempos que marquen os intereses do novo candidato do PP, nin a súa estratexia para obter réditos electorais” de cara ás municipais do 2023. Sobre isto, sinalou que “a min gústame que Manuel Cabezas sexa o candidato porque realmente creo que é unha rémora para o partido, e oxalá Paco Rodríguez encabece a lista do Partido Socialista”.

O alcalde quixo lembrar que en setembro de 2020 o PP xa levara a cabo “unha primeira traición” de confabulación cos “tránsfugas” no seu propio partido, nun intento de “derrocalo”, pero que aceptou a súa volta posterior para “garantizar a estabilidade da ciudade”.

Sobre o futuro do goberno local, quixo salientar que o fin do bipartito afectará nun “0 por cento” ao seu funcionamento, porque “moitos dos concelleiros seguían co mesmo sinal que no mandato do 2015 ao 2019” e que, si algo funcionaba, “é porque Democracia Ourensana está a presionar e apertando”.