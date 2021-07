Pontón abre as portas do BNG e lánzase como “unha alternativa sen límites” para liderar o país

SANTIAGO. EP. “Unha alternativa sólida e solvente, unha alternativa de fiar, a alternativa do BNG que está en disposición de liderar o país”. Así se presentou este Día dá Patria Galega a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, quen chamou a “non porse límites” e alcanzar a Xunta para facer de Galicia un “país grande” cunha formación “aberta e plural”. Arengada polos miles de participantes na manifestación, cunha participación deslucida pola pandemia, Pontón tamén tivo palabras para as pequena liorta que protagoniza, especialmente cada dúas semanas no Parlamento, co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo: “Se a súa ilusión é exercer de oposición do BNG, que non se preocupe, porque faremos todo o posible para que pase a portavoz da oposición. Á xente hai que axudarlle a cumprir os seus desexos”.

O acto central do nacionalismo galego non pasou por alto a presenza da Casa Real en Galicia, que protagonizou a Ofrenda ao Apóstolo no interior da Catedral compostelá mentres muros fóra Pontón proclamou que Galicia “non quere que lle impidan camiñar xunto a un novo status de nación, porque Galicia non pode quedar na liga das rexións, ten que xogar na liga das nacións”. Así mesmo, censurou “a vergoña” dun Estado no que é “delito denunciar a corrupción do Borbón” e non facer campañas contra os menores non acompañados. “Saiamos desta praza coa convicción de que depende de todos nós. Sabendo que no BNG, cando nos pomos todos a un tempo, non hai quen nos pare”, exclamou Pontón, que estivo precedida polo secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos, quen chamou a unha “república galega”. “Hoxe e sempre, Galicia non ten rei”, exclamou Paulo Ríos dirixíndose aos asistentes na Praza dá Quintana --houbo seguimento tamén por pantalla desde outros puntos como a Praza de Praterías--. “Nós queremos unha república galega”, proclamou ante os coros de “Adiante, sen tregua, República Galega --adiante, sen tregua, república galega”.

A marcha do BNG partiu pasado o mediodía da Alameda compostelá liderada pola Executiva Nacional do BNG e unha segunda pancarta con protagonismo para as delegacións internacionais convidadas, entre os que se atopaba o presidente de ERC, Oriol Junqueras, quen portou unha máscara do BNG. Foi, xunto a Pontón, o dirixente máis aclamado tanto na súa chegada ao momento de partida como no momento no que foi mencionado no acto central na Quintana, no que non faltaron berros de “independencia” e “Galiza ceibe, poder popular”.

Ese mesmo berro foi a resposta que a militancia nacionalista enarborou nos minutos previos á marcha, en que tamén participaron á cabeza políticos históricos do BNG como Camilo Nogueira, coincidiron coa exhibición da Patrulla Aguia, que debuxou a bandeira española no ceo compostelán. A acción militar recibiu asubíos e a reprobación dos manifestantes nacionalistas, após o que algún grupo de turistas situado en Porta Faxeira aplaudiu a acción, e foi acollida como unha “provocación” no acto de Anova no parque de Galeras, a pouca distancia.

PORTAS ABERTAS

“As portas do BNG están abertas para todas as persoas que pon a defensa dos intereses de Galicia por diante. Recibirémolas coas portas abertas. A diferenza doutras forzas políticas que teñen que render contas en Madrid, o BNG só ten que dar contas ao pobo galego, a ninguén máis. Temos as mans libres”, salientou no seu discurso Ana Pontón, que logrou situar á formación frontista como segunda forza política nas eleccións de hai agora un ano, levantando a unha organización política que viviu as súas horas máis baixas a década pasada. “Unha liberdade”, dixo, que serviu para “defender unha tarifa eléctrica galega, dicir ENCE fose da Ría e para denunciar a corrupción do emérito e da Casa Real”, sinalou, para fiar que isto mesmo lle serviu para “asinar un acordo de investidura beneficioso para Galicia, que deixa en evidencia a submisión das forzas estatais”.

Iso si, tamén lanzou críticas ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez. “Repetindo as políticas do PP, equivócase o goberno progresista de Sánchez, ese en o que só progresa o prezo da luz e os beneficios das eléctricas. Ese é o gran progreso de Sánchez. Mentres non progresa a derrogación das reformas laborais, non progresa a derrogación da lei mordaza e non progresa o cumprimento dos acordos con Galicia”, recalcou a líder do Bloque, quen advertiu de que terá “a resposta que se merece: Máis BNG no Congreso, un grupo galego forte para que Galicia conte!”.

PANDEMIA

A líder nacionalista, que recoñeceu as dificultades que ten xestionar unha pandemia, advertiu, en todo caso, que “nos países nos que rexe o capitalismo máis salvaxe, quedaron claras as prioridades”. “A obsesión polos beneficios dunha minoría, levounos a aferrarse á bolsa e o resultado foi devastador: afectou a máis vidas e sufriu máis a economía”, remarcou.

Pontón tamén se referiu a Feijóo para lamentar que “non queira máis competencias” e que “queira unha Galicia pequena”. “Todo nesta vida ten unha razón. Sabedes por que non quere competencias? Porque a máis competencias, máis se lle ve a súa incompetencia”, significou no seu discurso, no que remarcou que “xa abonda da mirada miope e cohibida, que pasa tanto tempo mirando para Madrid e non ve a riqueza que lle rodea”. “Por iso son incapaces de pensar unha Galicia ao grande, unha Galicia sen límites e eu digo que non nos poñamos límites”, aseverou.

A líder nacionalista insistiu en que Galicia “non avanzará con vellas receitas fracasadas”, como a de Feijóo “dicindo que vai baixar impostos aos ricos porque así se vai a recadar máis”. “Eu creo que Feijóo non é precisamente gracioso, pero atreveuse coa broma”, suspendeu Pontón.

SEN LÍMITES

A intervención de Pontón estivo precedida tamén por un vídeo no que o BNG quixo plasmar a súa “lema sen límites” con referencias á diversidade, ás mulleres, ao colectivo LGTBI e ao intercambio intergeneracional. “Galicia non terá límites para defender o dereito das mulleres a ser libres e iguais, enfrontar a emerxencia climática e para decidir por si mesma. Temos todo para ser a envexa de Europa”, proclamou unha Ana Pontón que reivindica un BNG “verde e feminista” nunha intervención na que lembrou o “asasinato homófobo” de Samuel. “E fronte a aqueles que ven unha Galicia pequena, nós vemos un gran país. Un gran país con ilusión e con inmensas posibilidades”, exhortou Pontón, quen non se esqueceu do “sacrificio” dos mozos na pandemia: “Menos pamplinas e máis vacinas”.

OUTROS ACTOS NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS

A convocada polo BNG foi a marcha central do nacionalismo galego, que tamén acolleu unha marcha independentista que tamén recibiu con apupos os avións militares. Mentres, Anova, cofundada polo histórico Xosé Manuel Beiras, tamén reivindicou unha Galicia “libre” nun acto no que o seu portavoz nacional, Antón Sánchez, incidiu na necesidade de “construír un suxeito que articule todas as loitas sociais”, como a defensa dos servizos esenciais. Antón Sánchez, que tamén estivo arroupado polo exalcalde Martiño Noriega, cualificou de “provocación” e “mostra de debilidade” a exhibición dos avións que, parafraseando a Beiras, “esparcieron estupefaciente de colorines vermello e amarelo”.