Pontón advierte que no se puede "perder ni un minuto" y trasladará a Rueda las "prioridades" de Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido de que hoy toma posesión el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el Gobierno autonómico no puede "perder ni un minuto" en las tareas ejecutivas. En este sentido, ha anunciado que trasladará por escrito, y entre otras vías por el registro del Parlamento, un paquete de medidas "prioritarias" con cuatro ejes estratégicas. En declaraciones a los medios en el exterior del Pazo do Hórreo antes de la toma de posesión, Pontón ha apuntado que, en primer lugar, hay que "hacerle frente a la crisis de precios". "Atender al colapso de la atención primaria, un nuevo modelo de residencias que pague la deuda que tenemos con las personas mayores y, por último, parar el bum eólico depredador y poner en marcha un nuevo modelo en el que la energía de Galicia se ponga al servicio del país", ha expresado. "Estamos en un momento en el que el gobierno no puede perder ni un minuto más y queremos dejar claro las propuestas que vamos a remitir desde el BNG al Gobierno del PP, para que se ponga a trabajar, para darle soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía de este país", ha sentenciado.

Pontón ha incidido en que "no se puede perder ni un minuto más" en un momento de "crisis" como el que se está viviendo en este momento. "No podemos tener un gobierno paralizado y mucho menos cuando tenemos una crisis que está afectando de lleno a las familias y a las personas autónomas de nuestro país", ha aseverado. La líder nacionalista ha recordado las cifras del IPC que se han conocido este viernes, con ocho décimas en Galicia por encima de la media del Estado, en una comunidad con los salarios y pensiones de las más bajas de todo el Estado.

PAQUETES DE MEDIDAS. Pontón ha señalado que, para hacer frente a la crisis de precios, hay que incrementar las pensiones y la Risga y hacerla complementaria con el ingreso mínimo vital, aumentar las ayudas para los gastos de vivienda y bajar las autopistas autonómicas y un paquete de medidas urgente para los sectores productivos y que más están sufriendo esta crisis, con una dotación como mínimo de 700 millones de euros. En cuanto al segundo de los asuntos, una dotación de 200 millones de euros para "garantizar el derecho a la salud". En cuanto al tercer ámbito, Pontón quiere que las siete residencias que se están proyectando en las ciudades gallegas "sean de gestión pública directa".

Finalmente, ha considerado que "es importante paralizar el bum eólico depredador". "Es el momento de parar ese bum eólico depredador y poner en marcha un nuevo modelo que claramente apueste por que haya un respeto por el medio ambiente, por el medio rural y que se aproveche esa riqueza para fijar empleo de calidad y fijar población en Galicia", ha explicado.