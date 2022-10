Pontón advirte que subir os tipos de xuros pon en situación de risco a vivenda de familias hipotecadas

crise de prezos. A portavoz nacional, Ana Pontón, considera un “disparate” a subida dos tipos de xuros por tratarse dunha medida que só beneficia á banca pero que incrementará as hipotecas a unhas familias afogadas pola crise de prezos.

“O que se precisan son medidas que poñan as persoas no centro, por iso é un despropósito subir os intereses porque o resultado vai ser facer aínda máis difícil o pago da hipoteca e máis difícil tamén o acceso ao crédito ás pequenas e medianas empresas e, no outro lado, o único beneficiario é a gran banca, a mesma á que lle pagamos un rescate millonario e que, lonxe de devolver ese rescate, fan caixa con esta crise”, denunciou desde Cerdedo-Cotobade na presentación da candidatura do BNG á Alcaldía, encabezada por Ernesto Filgueira.

Pontón argumentou que o descontrol de prezos, “non ten como orixe un aumento da demanda, as causas son outras”, por iso subir os tipos de xuros só vai provocar máis dificultades ás familias, á clase traballadoras ou as persoas autónomas. “Esta medida vai castigar de novo á maioría social e urxen medidas para evitar que miles de familias se queden sen vivenda porque este incremento dos tipos para moitas persoas significa non poder abordar os costes da hipoteca, e baixo ningunha circunstancia podemos permitir que sigan pagando a crise as familias ou o tecido empresarial que conforman as PEMES sen ir ás causas de fondo que están detrás da crise”, recalcou.

Neste contexto, a líder do Bloque criticou que o Goberno do PP presenta uns orzamentos insolidarios e insolventes baseados en previsións falsas, porque unha análise errónea non permite afrontar a crise.

Como medidas necesarias Pontón fala dun plan de rescate social no que saia reforzada a sanidade pública, en concreto a atención primaria, unha nova política económica que dea traballo e permita recuperar talento investigador. redacción ecg