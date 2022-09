Pontón carga contra la Xunta por ser la “terminal” al servicio de Feijóo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se dirigió ayer a militantes y simpatizantes a través de su intervención en el Consello Nacional, donde se mostró realmente crítica tanto con la Xunta de Galicia como con su anterior titular, y actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así, Pontón señaló a la primera, acusándola de haberse convertido en “unha terminal dos intereses electorais do señor Feixóo en Madrid”, a lo que añadió que “xa non é que a Xunta non estea á altura, é que está unicamente traballando como oposición da oposición e cun gabinete ao servizo dos intereses do PP practicando a peor das políticas porque cren que canto peor lle vaia á maioría dos galegos e galegas, canto máis lle suba a luz, a gasolina ou a cesta da compra, mellor lle vai a ir ao PP en Madrid”.

La líder nacionalista echó mano de los datos de inflación o del Índice de Producción Industrial para señalar “ata que punto as políticas centralistas prexudican a Galiza e ata que punto as políticas do PP debilitan ao noso País e están facéndonos retroceder”,además de reclamar al ejecutivo autonómico un plan que consiga dar respuesta a la crisis de precios que asola al país.

Remarcando, a su vez, que “Galiza necesita un goberno que defenda os intereses dos galegos e das galegas e non os intereses electorais do PP”, Pontón detalló alguna de las propuestas concretas del propio BNG, tales como la movilización de hasta 1.000 millones de euros para financiar medidas en aquellos ámbitos en los que la Xunta puede actuar; rescatar a las personas vulnerables y más desfavorecidas, un programa de medidas para salvar sectores estratégicos de la economía y garantizar el empleo con una decidida apuesta por la innovación, reforzar servicios públicos esenciales, entre los que citó educación o sanidad, y un fondo extraordinario de inversiones en energía, movilidad, vivienda y agua.

Así, Pontón aseguró que la prioridad de su grupo no es otra que “estar ao lado dos galegos e das galegas” a través de “propostas e con alternativas e sabendo que neste país hai potencial para saír adiante se se deixan tomar as decisións que neste momento se necesitan”.

De igual forma, la líder nacionalista cargó contra la Unión Europea, la cual, según esta, “está provocando máis inflación; as sancións que se toman contra Rusia non paran a guerra, non están prexudicando a Rusia senón que están prexudicando á cidadanía galega e ao conxunto da cidadanía europea con máis inflación”, afirmó. También quiso referirse al tan polémico asunto energético, denunciando la “auténtica estafa á maioría social” en relación a los lobbys económicos, a los cuales señaló por sus “escandolosos beneficios”, llegando incluso a repasar las cuentas de resultados de eléctricas y banca pertenecientes al primer semestre del año. Así, esta abogó por anteponer los intereses de las mayorías sociales por delante de una minoría, definiendo la energía eléctrica como “un ben público co que non se debe especular senón que debe estar ao servizo da sociedade” y, de igual forma, la necesidad de acometer un profundo cambio de regulación en el propio mercado eléctrico que consiga acabar con “eses escandalosos beneficios caídos do ceo”. En esta línea, Pontón hizo referencia, por ejemplo, a apostar por la creación de una empresa pública de energía , la puesta en marcha de una tarfia eléctrica gallega y la imposición de mayores impuestos a sectores como el energético o el bancario. “A xustiza eléctrica tamén ten que chegar a Galiza para frear o espolio enerxético”, afirmó esta, quien insistió en la necesidad de reformas en el terreno energético también desde una perspectiva verde.

“É preciso poñer en marcha un novo modelo enerxético que nos permita tamén facerlle fronte á emerxencia climática que vive o noso País”, dijo esta, para añadir a continuación que el asunto de la transición ecológica “está quedando nunha especie de postureo por parte das institucións europeas e tamén do Estado español, con medidas contrarias a calquera transición ecolóxica”.