Pontón continúa coa axenda de contactos internacionais nunha reunión bilateral coa presidenta do Sinn Fein

A líder do BNG manterá unha reunión bilateral esta semana coa presidenta do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, en Dublin, Ana Pontón continúa así coa súa axenda de contactos internacionais pola que xa ten coñecido a grandes líderes do continente americano como Pepe Mujica, Dilma Roussef ou Francia Marquez.

Segundo informan dende a formación nacionalista, con esta reunión bilateral “xuntará a dúas políticas con moito en común”, líderes do seu partido que acadaron “os mellores resultados electorais da historia das súas forzas” e “ambas aspiran a presidir os gobernos dos seus países na próxima cita coas urnas, o que suporía un fito tanto en Galiza como en Irlanda”.

Será unha oportunidade, segundo informan dende o BNG, para que ambas líderes poñan en común as súas valoracións sobre a actualidade política, a crise de prezos, a urxencia por defender e fortalecer os servizos públicos, defender o dereito da clase obreira fonte os lobbys económicos, de preservar as conquistas socias que definen unha sociedade xusta e con benestar para a maioría, así como o dereito a exercer a súa soberanía e autodeterminación dentro da Europa dos pobos.

O devandito encontro levarase a cabo o vindeiro venres na capital irlandesa, Dublín, na xornada previa á celebración do congreso anual do Sinn Fein, ao que asistirá a eurodeputada Ana Miranda. Este partido, con presencia tanto na República de Irlanda como en Irlanda do Norte, comparte moitos dos piares ideolóxicos do Bloque, como o republicanismo, o nacionalismo e o socialismo.

Viaxes institucionais. Tal e como apuntan dende a formación nacionalista, con esta xuntanza Ana Pontón continua coa súa axenda de contactos internacionais coa que xa ten coñecido a referentes da política internacional como Pepe Mujica, en Uruguay, na primeria viaxe como líder do BNG.

Na mesma viaxe, tamén mantivo reunións con políticos do máis alto nivel, como os que naquel momento eran o presidente Tavaré Vázquez -finado no 2020 a causa dun cancro de pulmón- e a vicepresidenta da república, Lucía Topolansky.

Xa daquela, Pontón explicara que o proxecto político do Bloque “ten moitos puntos de encontro coa esquerda latinoamericana, da que collemos principios para loitar contra o neoliberalismo, tamén ante unha UE que se pon ao servizo das grandes transnacionais en detrimento das súas maiorías sociais, recortando dereitos e liberdades públicas”, algo que reafirmou na seguinte viaxe ao continente.

Outra salientable viaxe de caracter institucional desta índole foi en maio deste ano, logo do parón provocado polo covid, foi co líder da Generalitat, Pere Aragonés, con quen mantivo unha xuntanza na que trataron asuntos de interese tanto para Cataluña como para Galicia.

Máis concretamente, prestaron especial atención ao estreitamento de lazos e relacións comerciais entre ambas rexións. Asemade, abordaron a colaboración no ámbito científico e de I+D+i.

Meses antes, tamén en territorio nacional, reuníase co lehendakari Íñigo Urkullu, con quen intercambiou impresións sobre a situación política e abordou proxectos estratéxicos como o modelo de financiamento do concerto económico ou o modelo de ciencia e innovación articulado entorno ao Ikerbasque.

Asemade, Pontón salientou que Euskadi é un exemplo de como o goberno e a confianza nas propias forzas fai prosperar un país.

Colombia e Chile. Máis recentemente, este verán a líder nacionalista retomou as viaxes internacionais para, desta quenda, manter unha serie de xuntanzas con persoeiros referentes no mundo da política no continente americano.

Unha destas persoas referentes da política foi Elisa Loncón, activista mapuche que presidiu a Convención Constitucional de Chile, órgano creado para redactar unha nova constitución desde a democracia e a igualdadem, a máis avanzada na historia do país.

Xa en Colombia mantivo unha xuntanza, neste caso, coa antiga presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, referente da esquerda e, ademais, a primeira muller en ocupar o cargo no país lusófono.

Ambas líderes analizaron a situación política do continente americano, nun momento no que se está a dar unha tendencia cara os gobernos de esquerda, como era o caso de Arxentina, Chile, Honduras e Colombia e, dende esta semana, tamén o país brasileiro, coa reelección de Lula da Silva - predecesor de Rousseff.

Finalmente, esta rolda de contactos internacionais remataba coa asistencia ao acto de investidura no novo presidente colombiano, Gustavo Petro, e da vicepresidenta, Francia Márquez, ao que a líder do BNG e a responsable da Área de internacional, Ana Miranda, foron convidadas.

Ana Pontón tivo a oportunidade de trasladarlle a Márquez “todo o apoio do BNG de cara o novo tempo político que se abre no país, da man dun goberno que declara o seu firme propósito de servir á maioría social poñendo en marcha reformas profundas a favor do pobo”, tal e como informaron dende a formación.