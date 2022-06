Pontón cree que Calviño confirmó discriminación de Galicia en los fondos europeos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado que el encuentro de ayer entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha confirmado que Galicia "está siendo discriminada" y "quedas atrás" en el reparto de fondos europeos. En declaraciones en A Coruña, donde inauguró la jornada de trabajo del BNG 'Medre a lingua' para analizar la situación del gallego, ha asegurado que este reunión fue una "confirmación clara" en este sentido de que hay "cero euros para Galicia", "absolutamente nada" para el futuro de la comunidad. "Vimos fotos y muy buenas palabras pero es que las buenas palabras no generan empleo, no generan riqueza y no van a poder tapar la evidencia de que Galicia esta siendo discriminada en esos fondos Next Generation", ha afirmado.

También ha manifestado su preocupación porque no ve ninguna estrategia para que etsos fondos europeos de recuperación lleguen a las pequeñas y medianas empresas, sino que el reparto solo se está realizando entre grandes transnacionales lo que es "una mala noticia para Galicia" y además algo "fraudulento" y que repite, a su juicio, los errores de 2008 cuando se rescató a la banca. Pontón ha recriminado que PP y PSOE estén "cómodos" con las buenas palabras y las fotos, pero ha advertido de que el BNG "no va a callar mientras discriminan a Galicia y a las pymes "en un momento en el que otros están ganando". Ha insistido en que este debate sobre el reparto de fondos "es importante para el futuro" por lo que al BNG le preocupa que se confirmen sus análisis de que la "centralización" de los mismos va a hacer que Galicia quede discriminada. EFE