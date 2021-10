Pontón denuncia el “sablazo” en la factura del agua, con una subida del 60%

En el Bloque Nacionalista Galego hay un profundo malestar con el anteproyecto de ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua que se encuentra en fase de exposición pública y que, en la práctica, supondrá, en palabras de su portavoz nacional, Ana Pontón, “un sablazo” con un incremento del 60% en la factura para una familia de tres miembros.

Pontón ironizó con la “innovación” del PP, al crear “un imposto da chuvia” después de haber creado “o imposto do sol”. “Se vai cobrar pola depuración da auga da chuvia, un sinsentido”, que supone, según su punto de vista, “penalizar aos concellos que invertiron máis na rede de saneamento”.

Pontón quiso explicar, poniendo como ejemplo a una familia de tres miembros, cómo este anteproyecto de ley va a repercutir en la factura del agua. De acuerdo con sus cálculos, una familia de estas características que tuviera un consumo medio de 39 metros cúbicos al mes, pasaría de pagar 16 euros a 25,94.

La portavoz nacionalista criticó que este “sablazo” se vaya a producir “nun momento no que a factura da luz está en máximos históricos, co IPC desbocado”, lo que va a provocar que se “afogue” más a las economías domésticas. “Un absoluto disparate”, agregó Pontón.

También afeó que “a resposta ante as críticas” que se han producido en los últimos días sea “buscar culpables, atacando aos concellos, e dicir que si, que aínda que se van a incrementar os impostos, é decisión dos concellos decidir se os repercute ou non á cidadanía”. “Así é como entende o PP a autonomía municipal”, ironizó Pontón.

Otra de las críticas que espuso la líder del Bloque es que “a Xunta leva once anos incumprindo a súa obriga de elaborar un plan de abastecemento”, y que, en lugar de abordar esta cuestión, decide “incrementar o canon que teñen que pagar os concellos con perdas de máis do 20%”. Así, señaló que están haciendo “o contrario do que deberían facer”.

Ana Pontón indicó que “para o BNG é moi importante a xestió da auga”, y recalcó que “queda moito por facer para a mellora do abastecemento e do saneamento”. Comentó que hay que “poñer en marcha unha nova xestión para mellorar a calidade e facer fronte ao impacto ambiental”, pero que, en todo caso, “os retos non se solucionan subindo o recibo ás familias, senón cumprindo as obrigas e as leis en vigor”.

Por eso, instó a la Xunta a retirar el anteproyecto y a comenzar “un proceso de diálogo real” con los agentes implicados en la gestión del agua.

UN PP ULTRA. La convención del Partido Popular fue uno de los asuntos presentes durante toda la mañana en el Parlamento. Ana Pontón advirtió de que se está viendo al PP “máis ultra da historia”, y censuró que “queren retroceder en dereitos sociais, autogoberno...”.

En este sentido, añadió que “o programa de Casado é de centralización”, y acusó a Feijóo de seguir “ao dedillo ese proceso de centralización e de recorte das liberdades”, al volver a recordar que, desde que es presidente, no se han conseguido nuevas competencias para Galicia.