Pontón e Caballero deséxanlle sorte a Feijóo e coinciden na mensaxe: "Os seus acertos serán os de todos"

SANTIAGO. EP. Os portavoces da oposición na Cámara galega, a líder do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, desexaron sorte ao actual presidente en funcións e candidato á reelección, Alberto Núñez Feijóo. Ambos, aínda que aproveitaron para criticar a xestión da Xunta, especialmente durante a pandemia de covid-19, coincidiron na mensaxe: "Os seus acertos serán os dos galegos".

Así se expresaron na súa última intervención no Debate de Investidura que finaliza na tarde deste xoves no Pazo do Hórreo coa votación de Núñez Feijóo para presidir a Administración autonómica na próxima lexislatura.

A nacionalista e o socialista reiteraron as súas mensaxes pronunciadas no debate da mañá. A primeira, a articulación dun "acordo de país" que incorpore "todas as visións" dunha sociedade "plural" como a galega. O segundo, que o Goberno galego disporá da man tendida do Partido Socialista para chegar a pactos ao longo da lexislatura, na que Caballero puxo sobre a mesa a oferta de negociar a reformulación do Estatuto de Autonomía unha vez déase por superada a pandemia e as súas consecuencias.

"Para acertar é importante ter un diagnóstico realista do punto de partida e recoñecer que hai cousas que non se fan ben. Se non recoñecen os erros provocará que os galegos sigan pagándoos pola súa falta de autocrítica. Iso si é grave", aseverou Pontón, que afeou a Feijóo que "distorsione a realidade" ao "negar os recortes en sanidade" e tratar, di, de "tapalos" coa pandemia.

"Quen ataca a sanidade non é quen denuncia os recortes; é quen precariza as condicións dos traballadores da sanidade", apostilou a líder frontista, que considera "alarmante" que Núñez Feijóo se compare "cos que o fan peor" en lugar de compararse "cos que o fan ben". "Galicia merécese algo máis que a súa rutina e as súas chascarrillos", engadiu.

Pola súa banda, Caballero instou ao xefe dos populares galegos a exercer de presidente da Xunta e non a ser o "líder da oposición" ao Goberno de España, xa que considere "urxente" que "cumpra" co compromiso de convocar 15.000 prazas de emprego público e que traballe no inicio do curso escolar, un aspecto no que Galicia "fixo os deberes peor que noutros sitios".

Ademais, lamentou que "a noticia do día" ofreceuna o propio Feijóo quen, segundo Caballero, expresou a súa negativa a abrir unha comisión de investigación sobre o ocorrido nas residencias de maiores durante a pandemia. "Non queremos investigar ningún partido. Queremos investigar os feitos e cumprir cunha débeda moral coas vítimas e as súas familias", incidiu.

Así as cousas, na liña da mensaxe de man tendida a chegar a pactos co Goberno, Caballero aproveitou para abrir o debate sobre a reforma do Estatuto de Autonomía en aras de convertela, unha vez conclúa a pandemia, no "mellor instrumento para facer as mellores políticas públicas".

PEDRO PUY

Por último, o encargado de pechar a rolda de portavoces parlamentarios antes de que o aspirante á Presidencia da Xunta concluíse as intervencións do día e dar paso ás votacións, Pedro Puy tomou a palabra polo grupo maioritario, o PPdeG, para ironizar con que a oposición "non" aprende do resultado das urnas, xa que, di, comezan de novo unha lexislatura alertando que "todo está mal" en Galicia.

Neste sentido, o portavoz parlamentario do PPdeG empregou esta actitude que atribúe á oposición para ironizar con que, de seguir así, os populares conseguirán "unha quinta" maioría absoluta despois das obtidas en 2009, 2012, 2016 e nas eleccións do pasado 12 de xullo.