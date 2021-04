Pontón esixe máis fondos para reverter a sangría demográfica en Ourense

Ourense. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou o “agravio e a discriminación” que sofre a provincia Ourense por parte da Xunta de Galicia e do Goberno central, de forma que propón que reciba 300 millóns de euros do plan estatal para “frear unha crise demográfica que ameaza o futuro da provincia”.

Pontón expuxo que hai un orzamento de 10.000 millóns para o reto demográfico a nivel estatal, pero Ourense non recibe nin unha mención a pesar de que lidera a clasificación de perda de poboación. “O Goberno non ten en conta a realidade, a provincia merece recibir o que lle corresponde”, esixiu.

Respecto diso, contrapuxo que no plan estatal fronte ao reto demográfico si cita a territorios como A Rioxa, Castela A Mancha ou Castela e León, mentres que Ourense, a pesar de liderar a clasificación de perda poboación desde fai máis dun século, non se tivo en conta.

Doutro lado, o BNG anunciou unha “ofensiva” parlamentaria para cambiar o actual modelo de residencias de maiores e avanzar cara a o “público” ante o ocurrrido durante a pandemia. Así o dixeron o deputado Iago Tabarés e a viceportavoz parlamentaria da formación, Olalla Rodil, quen denunciou que a Xunta “obstrúe” o traballo de control parlamentario que realiza a oposición. redacción