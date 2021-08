Pontón exige acción para contener el precio de la luz

El precio de la luz no deja de marcar máximos históricos, y eso aumenta la inquietud de la población y el malestar en la clase política. En el Bloque Nacionalista Galego llevan todo el verano clamando contra la imparable subida de precios durante estos meses, a la que no se le atisba final, tal y como reconoció la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Por eso, su portavoz nacional, Ana Pontón, volvió a denunciar la falta de actuación por parte de Gobierno central y Xunta.

Pontón considera que “é un tema de máxima preocupación” y que es necesario empezar a tomar medidas. No comprende la inacción de los responsables políticos estatales y autonómicos, a los que insta a tomar medidas para ponerle freno a la subida del precio de la luz.

Así, manifestó que “en política é moi importante dicirlle a verdade á cidadanía”, y señaló que “hai que dicir que a factura da luz é unha estafa legalizada no BOE”.

La portavoz nacional del Bloque aseveró que “é infumable que a resposta dun Goberno sexa dicir que as eléctricas teñen pouca empatía social”, en referencia a las palabras de Ribera.

Entiende que “está nas mans dese Goberno que se di progresista cambiar a lexislación que fixo o PP á medida dos intereses do lobby enerxético”. “É a súa responsabilidade frear esta escalada”, agregó la nacionalista.

En caso de que se mantenga esta tendencia, ya asumida por la ministra, Pontón advirtió de que puede descarrilar la recuperación económica.

Recordó que, en estos momentos, “a factura está en máximos históricos, afogando a familias, autónomos e sectores como a hostalaría, e poñendo en risco a recuperación económica”.

Además, volvió a argumentar que “a estafa en Galicia é doble”, toda vez que la comunidad es un territorio productor, con molinos de viento, presas hidráulicas y centrales térmicas, con un impacto que no revierte en beneficios para Galicia.

RETO A FEIJÓO. Pontón no dejó pasar la oportunidad de cargar contra el Ejecutivo autonómico, al afirmar que esta crisis “require resposta do Goberno da Xunta”. Agregó que Feijóoo “non pode seguir como se o tema non fose da máxima relevancia”.

Afirmó que “ten que tomar as rendas e ter iniciativa para abaratar o prezo da luz”. “Quero retar a Feijóo a que solte o ganchete do lobby eléctrico e se poña do lado dos intereses de Galicia, apostando por iniciativas para facerlle fronte a esta estafa”.

Una vez más, la portavoz nacional del Bloque planteó una serie de propuestas que, a su juicio, contribuirían a ponerle fin a este panorama.

Por un lado, la creación de “unha tarifa eléctrica galega” que sirva para “compensar por ser unha comunidade altamente produtora”.

Por otro, “poñer en marcha unha compañía pública galega”, de modo que “as concesións que van caducando pasen a ser do ámbito público” y que los beneficios reviertan en el territorio.

La tercera propuesta tiene que ver con “impulsar a reforma da lei eléctrica para acabar con estos beneficios caídos do ceo”, y habló de “unha auténtica estafa que apuntalou o goberno do PP”.

Pontón instó a “poñer fin ao espolio enerxético” y tildó de “indecente” que “mentres miles de persoas están no paro, e as empresas con dificultades, o Goberno central e o da Xunta sigan cos brazos cruzados dicindo que non poden facer nada”.

“Ante unha estafa legalizada, o goberno da Xunta ten que poñerse ao frente dunha estratexia para que os galegos teñamos compensacións. Hai que cambiar as normas e poñer sobre a mesa alternativas”, concluyó.