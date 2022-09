Pontón pide a la Xunta y al Gobierno central unidad ante Bruselas

Santiago. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló al Gobierno central y a la Xunta de Galicia, a los que reclamó la necesidad de colaborar y trabajar en un frente común para así defender a la flota gallega en Bruselas, envuelta en el polémico proceso de prohibición de la pesca de fondo.

“É un problema de país porque o sector pesqueiro é estratéxico para a nosa economía e preocúpame que mentres hai centos de postos de traballo en xogo, goberno galego e central, PP-PSOE, están tirándose a pelota entre eles. O que lles pido é que abandonen unha liorta coa que queren eludir a responsabilidade que ambos teñen, porque é obvio que algo se fixo mal porque este veto no se fragua dun día para outro. Pero agora, o urxente é que traballemos todos e todas xuntas para pedir a retiradainmediata dese regulamento”, declaró Pontón quien, además de realizar este llamamiento a la unidad dirigido a los representantes políticos gallegos, cargó contra la tan controvertida decisión europea, calificándola de “arbitraria e inxusta”, añadiendo a su vez que “nin ten en conta o impacto socieconómico, nin conta con informes científicos actualizados, hai que parar este veto a frota de fondo. Afecta miles de postos de traballo e vai retirar do mercado toneladas de peixe, encarecendo aínda máis un alimento básico na cesta da compra das familias”.

Asimismo, Pontón no solo criticó a la Comisión Europea por su decisión sobre la pesca, sino también por lo que definió como “postura morna coas eléctricas e as petroleiras”, a las que la nacionalista también acusó directamente. “Se están forrando coa crise de prezos, especulando cun ben básico como a enerxía, a costa das persoas que viven do seu salario, vemos como arrastra os pés en lugar de tomar decisións contundentes e a súa gran medida é poñer un imposto só no caso de que os beneficios do lobby enerxético superen o 20% do que ganaron o ano pasado. Os salarios non soben un 20%, senón que a maioría social é cada día máis pobre pola inflación, pero as grandes enerxéticas se lles permite obter beneficios millonarios”, declaró Pontón, quien también quiso poner en valor la presencia “máis necesaria ca nunca” de un BNG que trabaja para “defender Galicia e tamén as maiorías sociais” jcfv