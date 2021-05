Pontón pide que la deuda del IVA vaya a Atención Primaria

RECLAMACIÓN. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó a la Xunta que destine el dinero que el Gobierno central le adeuda por la mensualidad del IVA del año 2017 a reforzar la Atención Primaria.

Después de una reunión con la comisión de centros de atención primaria del Área sanitaria de Santiago y Barbanza, Pontón reclamó al Gobierno gallego que una vez reciba este dinero lo destine a reforzar “la puerta de entrada al sistema sanitario”. “Ya no hay excusas para no hacerlo”, sentenció Pontón, que recordó que Galicia reclamó al Gobierno por esta cuestión 204 millones de euros, si bien la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que Galicia ha de percibir el dinero correspondiente a la mensualidad de 2017, no establece una cantidad.

La líder de la formación frentista insistió en la necesidad de reforzar el servicio de Atención Primaria en Galicia que, en su opinión, debería recibir el 25 por ciento del presupuesto de la Consellería de Sanidade y no el 15 por ciento. En la misma línea, también reclamó la creación de gerencias de atención Primaria “con recursos y medios” e “incrementar el número de profesionales”. Para el Bloque este refuerzo es imprescindible después de “doce años de recortes” en el sistema que han derivado en “un deterioro muy grande en la puerta de entrada al sistema sanitario” porque “no se cubren bajas, ni jubilaciones”.

Esta situación, denunció la portavoz nacionalista, provoca que “por primera vez” los gallegos tengan que afrontar “listas de espera de hasta quince días para poder acceder a la Atención Primaria” y que “se dificulte” que ese acceso sea presencial.

Ana Pontón criticó, por tanto, que la Xunta no asuma su responsabilidad ante esta situación y opte por “atacar directamente a los profesionales” intentando enfrentar a profesionales y pacientes cuando es el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo el que “claramente está trabajando por deteriorar el servicio público”. ECG