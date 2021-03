Pontón pide reunirse con Feijóo y Caballero apela a una cita múltiple

Ambas fuerzas son oposición en Galicia, pero en distintos grados. El Bloque, con Ana Pontón al frente, dio con 19 actas el sorpasso al PSdeG de Gonzalo Caballero en los comicios autonómicos del 12 de julio del año pasado, elecciones en las que además los socialistas se quedaron uno por debajo de los 15 parlamentarios y, por tanto, sin el quinto de escaños que es imprescindible para pedir la comparecencia del presidente de la Xunta en el Pazo do Hórreo.

Esa diferencia significativa de asientos en el Parlamento de Galicia convirtió a Pontón en la “líder da oposición” y, desde esa perspectiva, la portavoz nacionalista solicitó “formalmente” un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la situación sanitaria y económica marcada por el coronavirus. Esa cita, que para Pontón, afecta sólo a Feijóo y a ella, tendría que ser, según Caballero, múltiple, e incluirle también a él.

En todo caso, según planteó Pontón, la reunión permitiría abordar otro asunto que también inquieta en la formación frentista: el nerviosismo que detecta en Feijóo al que ve “un pouco obsesionado” con su figura que lleva al inquilino de Monte Pío a “cair na descalificación persoal”. “El saberá por que”, remarcó.

Sea como fuere, la portavoz insistió en la situación delicada que atraviesa la comunidad y que precisa que los representantes políticos den “lo mejor” de ellos mismos para conseguir atajar las consecuencias de la pandemia, teniendo claro que “o adversario a batir é o virus”.

Pese al momento de tensión en las relaciones entre frentistas y populares, Pontón defendió poner por delante luchar contra la pandemia a los intereses políticos. Además, este encuentro se enmarcaría na “normalidade democrática sabendo que hai diferenzas políticas” ya que, aún así, “é bastante habitual en todas partes que o presidente do goberno se reúna coa líder da oposición”.

Sobre los reproches del PPdeG a una supuesta “deriva radical” de la formación, Pontón lamentó esta actitud y consideró que lo que necesitaría Galicia sería un gobierno y un presidente “centrado ao cen por cen en vencer ao virus” y no “en facer oposición á oposición ou en atacarme a min”.

Así las cosas, la portavoz nacional del BNG explicó que la reunión con Feijóo sería para abordar “catro cuestións” relevantes para el futuro de Galicia. En primer lugar, reforzar la sanidad pública de cara a poder vacunar “24 horas al día” una vez que se incremente el ritmo de llegada de antídotos.

También abogará por una negociación de los fondos Next Generation que permita favorecer a los intereses de la comunidad y un verdadero plan de rescate para los sectores más afectados para la pandemia como la hostelería, el turismo, la cultura o el comercio. Por último demandará un nuevo modelo de cuidados de las residencias públicas para que las personas mayores y dependientes no vuelvan a ser vistas como “un negocio dun puñado de empresas” como sucedió durante los picos de la pandemia.

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, instó a Feijóo a convocar a los líderes de la oposición para abordar un “gran acordo de país” para la reconstrucción económica de Galicia tras la pandemia.

El jefe de filas de los socialistas gallegos emplazó al inquilino de Monte Pío a mantener un encuentro con los portavoces de las dos formaciones de la oposición, PSdeG y BNG, para “falar da reactivación e do impulso” de la comunidad en un contexto en el que Galicia se está quedando “rezagada” de la recuperación por la ausencia de planes por parte de la Xunta.

Tras referirse a las dificultades que atraviesan sectores como la hostelería, el comercio, la cultura o el deporte, mostró su preocupación por la planificación de la Xunta de cara a optar a fondos europeos. “Está desnortada”.

“Non hai estratexia en Galicia para os fondos europeos a comenzos de marzo”, censuró Caballero, que incidió en que Feijóo debe convocarle tanto a él mismo como a la portavoz del BNG para “pactar a folla de ruta da reconstrucción” y para “conseguir fondos europeos” de acuerdo a las distintas convocatorias que existan.

Y es que, conforme señaló el l´`ider del partido del puño y la rosa, la ciudadanía “está preocupada”. “Moita xente está asustada, o escenario económico é moi complexo e o Goberno de España está dando fondos para facer resistir a economía con impulso do gasto público, pero é necesario concretar un plan de recuperación que non nos faga perder as posibilidades”.

Para Gonzalo Caballero, que pide tener en cuenta a los agentes económicos y sociales y a las administraciones territoriales para alcanzar este acuerdo, no se puede perder el tiempo. Según abundó, un error más en el proceso de reactivación tendrá efectos nefastos. El gran acuerdo de país, zanjó Caballero, tiene que “dar futuro” a toda la ciudadanía y, especialmente, a la gente joven.