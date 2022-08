Pontón preme que Verín e a comarca de Monterrei sexan zona catastrófica

Santiago. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, urxiu a declaración de Verín e a comarca de Monterrei como zona catastrófica logo da súa grave afectación polos lumes rexistrados nas últimas datas e que provocaron importantes danos medioambientais, sociais e económicos.

Antes de asistir á XV edición da Feira do Viño de Monterrei, amosou a preocupación do seu partido pola situación que está a vivir a comarca derivada dos incendios, especialmente logo de que os de Camba e Chandrexa de Queixa se xuntaran e afectaran tamén ao Parque Natural do Invernadoiro, para o que o Bloque tamén propón un plan específico de restauración, con dotación orzamentaria da Xunta e o Estado.

“É necesario que as axudas cheguen canto antes”, subliñou logo de incidir na urxencia de acadar a declaración de zona catastrófica por parte do Goberno do Estado tal e como tamén xa ten reclamado o BNG. Neste sentido, recordou que os lumes deixan tras de si miles de hectáreas ardidas na comarca e unha superficie importante de viñedo que para moitas persoas autónomas e para moitas empresas é o seu sustento de vida. “Polo tanto, é precisa esa declaración de zona catastrófica e axilizar as axudas o máximo posible para iniciar tamén canto antes a replantación de viñas”, incidiu.

Pontón recalcou a importancia do sector vitivinícola na comarca, “non só en termos económicos e de creación de riqueza e emprego, senón tamén polo papel que xoga precisamente á hora de preservar o territorio, fixar poboación e impulsar outras actividades, como o turismo e a cultura”. ecg