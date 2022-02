Pontón propón pactar máis recadación no financiamento pero sen o concerto

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón (Sarria, 1977), arrinca 2022 co financiamento autonómico como asunto “fundamental”, unha postura que as forzas políticas negociarán agora após unha comisión parlamentaria 'ad hoc'. Neste contexto, o Bloque “vai lanzar unha iniciativa” a PPdeG e PSdeG cunha proposta que permita recadar máis fondos e establecer tributos propios, con impostos 'verdes' ou a empresas que producen no territorio galego pero teñen a súa sede fóra da comunidade.

“Nós temos unha posición moi clara, a nosa alternativa sería un concerto económico e poder ter a chave dos nosos recursos aquí, pero tamén sabemos que no debate concreto que se vai a producir esa non vai ser a cuestión que teña a maioría parlamentaria”, recoñeceu, nunha entrevista con Europa Press, polo que o Bloque fará unha proposta para que “Galicia vaia con toda a ambición a defender que hai que camiñar cara á soberanía financeira e ir dando pasos nesa dirección”.

“Como?, pois hai que reclamar que o sistema de financiamento teña unha maior capacidade de financiamento e avanzar cara a unha maior capacidade para xerar tributos propios”, expuxo. En esencia, “unha proposta que empeze a romper con ese centralismo financeiro e aposte claramente por que haxa máis recursos”. E á pregunta de se renunciando ao concerto económico, contesta: “Nós non renunciamos ao concerto, que o imos a presentar ao debate, pero acompañado de propostas para cambiar o marco actual. Non todo se consegue nun día, é un debate de fondo, pero podemos camiñar nesa dirección”.

Sobre o terreo económico, mantén a “aposta” por unha reindustrialización, pola ciencia e innovación, e por unha “transición enerxética” que non supoña “manter os elementos máis perversos do sistema”. Os parques eólicos “teñen que ser respectuosos co rural, co medio ambiente e deixar beneficios en Galicia”, dixo, e xulgou “lamentable” que “os que permitiron que se parasen as cubas, veñan agora a facer este tipo de chantaxes” sobre a instalación de eólicos: “Están a enganar aos traballadores e o tempo porá a cada un no seu lugar”.

“É imposible”, dixo, que “ningún parque que empezou a tramitarse agora estea en funcionamento para fornecer a Alcoa cando teña que reiniciar as cubas”. “Paréceme o colmo, porque se está usando a desesperación de miles de traballadores da Mariña para seguir favorecendo ao lobby eléctrico”, sostivo, antes de insistir en que PP e PSOE terían que apoiar “a tarifa eléctrica” galega.

18 ANOS NO PARLAMENTO. “Tocarei mellor ou peor, pero 'pandereteira' sempre serei”, aclara, ao ser apelada por esta faceta da súa biografía en tempo verbal pasado. A líder nacionalista cumpre este 7 de febreiro 18 anos como deputada, unha maioría de idade que recentemente lle lembrou, con reproche, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sobre iso, Pontón pregúntase “se o único que ten que dicir” dela é que “ten experiencia política e a confianza” dos galegos.

Tamén se pregunta “por que” lle “critica” a ela, pero “non a membros do seu partido, como o presidente do Parlamento, deputado desde o ano 1997, ou a un dos seus presidentes provinciais (Diego Calvo), deputado desde 2003”. “Ou que se mire no espello, porque eu ía ao instituto cando el xa estaba a viaxar en coche oficial e xogando a privatizar a sanidade pública”, contestou.

Neste 2022, cúmprense, ademais, 40 anos da fundación do BNG no frontón de Riazor, un aniversario do que apenas avanzou que “vai haber unha conmemoración, na que se dará voz ás persoas que foron protagonistas”. “E non podo adiantar máis”, resolveu a líder do Bloque, quen se ratificou en que a formación está no seu momento “máis transversal”, algo que “non” ten que “demostrar” o Bloque, senón que "o demostra a cidadanía cando vota".

Após pasar en cinco anos de ser cuarta forza política a segunda, subliña que a política esixe “coherencia”. “E coherencia é ser fiel ao que prometes á cidadanía”, manifestou, un reproche que lanzou aos socios do Goberno por non usar a “maioría da investidura para derrogar a reforma laboral do PP”.

“E neste sentido, nós temos unha responsabilidade moi grande en Galicia, que é demostrar que non só hai outra forma de entender Galicia, senón outra forma de entender a política: que imos dicir o que podemos facer e que o que prometamos, ímolo a cumprir, paréceme básico e das urxencias democráticas neste momento de auxe de movementos xenófobos e extremistas que son un problema para a democracia”, comprometeu.

E baixo a máxima de “non dar nada por feito”, Pontón dixo que o BNG “ten que seguir traballando para que toda a xente que confiou, sígao facendo e que outros sectores miren para o nacionalismo como a súa alternativa”. Pontón afirmou que o Bloque seguirá “ampliando”a súa base: “E hai persoas que estiveron noutros proxectos políticos, se cadra de corte máis estatal, que neste momento teñen moi clara que a referencialidad en Galicia é BNG; e espero que nesa liña podamos seguir afianzando e gañando a persoas deses ámbitos”.

O seguinte “reto” electoral serán as municipais. “Temos que dar un gran salto adiante na nosa representación e no número de alcaldías”, fixou, respecto diso do que asegurou que polo momento non se están abordando candidaturas. Sobre dúas “emblemáticas” (Carballo e Pontevedra), viu “con moitas ganas tanto a Evencio (Ferrero) como a (Miguel Fernández) Lores” e sostivo que a súa “preocupación (a deles)/deles) non está tanto en se van ser ou non candidatos, senón en pechar este ciclo e conseguir os obxectivos tan ambiciosos marcados”.

Con propostas para este período como unha proposición de lei de residencias, o Bloque Nacionalista Galego tamén prepara unha iniciativa lexislativa para “blindar por lei” dereitos sanitarios como a atención médica na primaria, un texto en proceso “embrionario” que se está abordando con todos os sectores implicados. “Non imos permitir que siga demolendo a sanidade”, avisou.